80 hành khách trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Đà Nẵng bị cách ly do lo ngại COVID-19

Trưa 24/2, theo thông tin từ Báo Người lao động, Phó GĐ Sở Y tế TP. Đà Nẵng , bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng cho biết ngành y tế địa phương đã tiến hành cách ly toàn bộ hành khách trên chuyến bay từ tâm dịch COVID-19 TP. Daegu, Hàn Quốc. Cụ thể, 80 hành khách trong đó có hơn 20 người Hàn Quốc , còn lại là người Việt Nam đi chuyến bay số hiệu VJ871 xuất phát từ Daegu lúc 6h52 hạ cánh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Đà Nẵng vừa cách ly hơn 80 người đáp xuống chuyến bay của Vietjet từ TP Daegu về. Ảnh: NLĐ

Bác sĩ Hồng cho biết: "Số người Hàn Quốc sẽ được cách ly tại Bệnh viện Phổi và khoảng 60 người Việt Nam sẽ được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ, huyện Hòa Vang theo quy trình". Bác sĩ Hồng cho biết, dự kiến đây là chuyến bay cuối cùng đi từ TP. Daegu về Đà Nẵng trong thời điểm có dịch.

Đà Nẵng là thành phố có nhiều đường bay di chuyển qua lại Hàn Quốc, đặc biệt là có đường bay thẳng tới Daegu. Do xác định chuyến bay trên đến từ tâm dịch COVID-19 tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã lập tức cách ly toàn bộ số hành khách trên sau khi hạ cánh, áp dụng quy trình chống dịch nhóm A đối với các hành khách trên chuyến bay.

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cùng Sở Y tế đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự TP và các đơn vị liên quan để đưa số hành khách từ chuyến bay trên tới trung tâm cách ly. Bước đầu kiểm tra cho thấy Sức Khỏe của hơn 80 hành khách đều ổn định, chưa có biểu hiện lâm sàng bất thường. Tại các bệnh viện và cơ sở y tế , Đà Nẵng chuẩn bị đủ nhân lực, thuốc men, nhu yếu phẩm để phục vụ cách ly, khám và điều trị cho những hành khách.

Xe 115 đưa hành khách từ Sân bay Đà Nẵng về khu vực cách ly. Ảnh: VTC

Sáng cùng ngày, Sở Y tế TP. Đà Nẵng cũng cho biết hiện toàn thành phố có 3 người Việt Nam đang cách ly tại bệnh viện Phổi, nâng tổng số người bị cách ly là 5 trường hợp. Tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus corona chủng mới.

Hiện tại, ở Hàn Quốc hiện có thêm 161 ca nhiễm COVID-19, tổng số trường hợp nhiễm đã lên tới 763 bất chấp các nỗ lực kiểm soát dịch của chính phủ nước này. Hầu hết các ca nhiễm COVID-19 đều là người dân ở TP. Daegu, tỉnh Gyeongsang Bắc lân cận.

