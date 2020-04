800 người Việt Nam sẽ tiêm thử nghiệm vắc-xin ngừa lao chống COVID-19

Mới đây, một nghiên cứu bước đầu của nhóm chuyên gia Mỹ và Ireland đã chỉ ra, những nước nào có chương trình tiêm đại trà vắc-xin BCG ngừa bệnh lao thì có ít bệnh nhân tử vong vì đại dịch COVID-19 hơn.

Trước những kết quả nghiên cứu ban đầu này, Bộ Y tế Việt Nam dành sự quan tâm tới mối liên quan giữa việc tiêm vắc-xin BCG ngừa bệnh lao với hiệu quả phòng chống bệnh COVID-19. Do đó, Bộ Y tế đã giao cho Bệnh viện Phổi T.Ư chủ trì phối hợp với một số đơn vị khác sẽ tiến hành thử nghiệm tiêm vắc-xin BCG cho các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19 để phục vụ đề tài nghiên cứu.

Vắc xin ngừa lao BCG do Việt Nam sản xuất

Trên thế giới hiện đã có ít nhất 6 quốc gia đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng tiêm vắc-xin BCG cho các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch và người cao tuổi để đánh giá mối liên quan giữa vắc-xin BCG và bệnh COVID 19.

Trên cơ sở đó, Bệnh viện Phổi T.Ư đã lên phương án thử nghiệm hiệu quả của vắc xin BCG. GS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi T.Ư cho biết, trong thời gian tới Việt Nam có khoảng 800 người gồm y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và người tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính, được tiêm thử nghiệm vắc-xin BCG để phục vụ nghiên cứu.

Giám đốc Bệnh viện Phổi T.Ư cho biết: “Vắc-xin BCG không đủ khả năng bảo vệ con người không bị mắc COVID 19. Nó chỉ giúp cho việc hạn chế các ca bệnh nặng. Giả thiết này chưa được khẳng định".

Bệnh viện Phổi T.Ư phối hợp với các chuyên gia Pháp để nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng đối với thầy thuốc tiêm lại vắc-xin BCG xem có tác dụng đến đâu.

Cũng theo GS. Nhung, đối tượng tham gia thử nghiệm là các nhân y tế ở tuyến đầu chống dịch, cụ thể là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư (Hà Nội) và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cùng một số bệnh viện khác.



Theo đó, những tình nguyện viên tham gia thử nghiệm sẽ được chia làm 2 nhóm: một nhóm được tiêm vắc-xin BCG, một nhóm được tiêm vắc-xin khác không phải BCG. Nhóm nghiên cứu chủ yếu đánh giá xem liệu vắc-xin BCG có liên quan đến mức độ nặng của bệnh COVID-19.



Vắc-xin BCG được đưa vào chương trình Tiêm chủng mở rộng ở nước ta từ năm 1984, mặt khác, từ lâu Việt Nam đã sản xuất được vắc-xin này. Hiện vắc-xin BCG vẫn đang được tiêm miễn phí thường xuyên hàng tháng tại tất cả các điểm tiêm chủng cho Vắc-xin BCG được đưa vào chương trình Tiêm chủng mở rộng ở nước ta từ năm 1984, mặt khác, từ lâu Việt Nam đã sản xuất được vắc-xin này. Hiện vắc-xin BCG vẫn đang được tiêm miễn phí thường xuyên hàng tháng tại tất cả các điểm tiêm chủng cho Trẻ em dưới 1 tuổi.



Theo Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, vắc-xin BCG do Viện Vắc-xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) sản xuất, ở dạng đông khô, đóng gói 10 liều/lọ, đi kèm lọ dung môi để pha hồi chỉnh khi dùng.



Từ năm 1989, tỷ lệ tiêm vắc xin BCG đã đạt trên 90% và được duy trì liên tục đến nay, trung bình từ 1,5 đến 1,8 triệu trẻ được tiêm chủng phòng bệnh mỗi năm. Ước tính, đã có khoảng 44 triệu người Việt Nam sinh ra từ năm 1989 đến nay đã được tiêm vắc-xin BCG.

