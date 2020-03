8x bị triệu tập vì chia sẻ bài viết chữa COVID-19 không kiểm chứng trên mạng xã hội

Công an quận Ba Đình vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ( Công an TP Hà Nội ), lập hồ sơ, xử lý người phụ nữ có hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội facebook gây ảnh hưởng đến công tác phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 của các lực lượng chức năng.

Theo tin từ tờ An ninh thủ đô, ngày 7/3, tài khoản có tên L.T đăng tải một bài viết về sự biến đổi của virus corona và sự nguy hiểm của chủng virus mới này. Chưa dừng lại, L.T còn chia sẻ thêm một bài viết về cách phòng tránh và điều trị bệnh.

Ngay sau khi bài viết được chia sẻ đã thu hút nhiều lượt like, share của cư dân mạng. Thông tin này nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Nhiều người không hiểu đúng về dịch bệnh đã bình luận tán dương, cảm ơn người đăng.

T. bị triệu tập vì chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Qua công tác rà soát, nắm bắt tình hình, Đội An ninh – Công an quận Ba Đình đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra , xác định được chủ nhân bài chia sẻ này là H.T (SN 1986, trú trên địa bàn quận Ba Đình).

Ngay lập tức, T. bị triệu tập đến trụ sở Công an quận làm việc. Tại đây, T. thừa nhận đã chia sẻ bài viết sai sự thật trên. Theo lời khai của T., khi lướt facebook thì bất ngờ nhìn thấy bài đăng trên và cho rằng nó hữu ích nên đã copy và đăng tải lên trang facebook cá nhân.

Cũng theo T. mục đích của bài chia sẻ này để người thân, bạn bè biết được sự nguy hiểm của chung virus này và phòng tránh dù biết rằng, nội dung trong bài chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng.

Sau khi được cơ quan chức năng phân tích về việc đăng tin sai sự thật gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh, T. đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tại trụ sở, T. đã gỡ bỏ bài viết, bình luận có liên quan và cam kết sẽ không tái phạm thêm lần nào nữa.

Tuy nhiên, vì T. đã vi phạm quy định của pháp luật nên cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của Pháp luật

Nga Đỗ (t/h)