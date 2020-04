8X ranh ma giả làm “phụ nữ tắm sông” để vượt biên sang Lào bất chấp lệnh dừng xuất nhập cảnh

Sáng 4/4, thượng tá Tạ Đình Hoạt – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thuận (Biên phòng Quảng Trị ) thông tin, đơn vị mới phát hiện, xử lý một trường hợp xuất cảnh trái phép sang Lào giữa thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 2/4, lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt phòng chống COVID-19 thuộc Đồn Biên phòng Thuận đóng bên bờ sông Sê Pôn (thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Ninh) phát hiện một đối tượng mặc áo trùm kín, đội mũ giả gái đi đến sát bờ sông Sê Pôn để tắm.

Nhận thấy đối tượng này có nhiều hành động lạ lung và có dấu hiệu khả nghi muốn vượt biên nên lực lượng đồn biên phòng đã đến kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng đến gần, đối tượng này bỏ trốn sang bên kia sông (thuộc biên giới nước Lào).

Ngay lập tức Đồn biên phòng Thuận đã thông báo cho lực lượng chức năng Lào ở phía bên kia biến giới để phối hợp truy bắt đối tượng này. Đến khoảng 19h cùng ngày, đối tượng bị lực lượng biên phòng cùng các đơn bị nghiệp vụ liên quan bắt giữ.

Tại trụ sở đồn biên phòng, đối tượng này khai tên là Nguyễn Hải Đ. (SN 1987, trú thôn Long Thành, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Có ý định vượt biên sang Lào nên đã giả dạng phụ nữ đi tắm ở sông Sê Pôn.

Ngay sau đó, Đồn biên phòng Thuận đã lập biên bản, đưa Đ. Về khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Đồn Biên phòng Thuận đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng này về hành vi qua biên không đúng quy định.

Theo một nguồn thông tin khác, trước đó, lực lượng chức năng phát hiện đối đối tượng Nguyễn Hải Đ. sử dụng ma túy trái phét ở sau vườn nhà.

Trước đó, tại Hà Nội cũng ghi nhận một trường hợp đang cách ly tại nhà thì ra sân bay định trốn sang Anh. Cụ thể, sáng 25/3, cô gái đang cách ly tại nhà ở phường Sài Đồng (Long Biên) đã tự ý lên sân bay Nội Bài và dự kiến bay sang Anh.

Ngay khi nắm bắt được thông tin, lực lượng chức năng quận, Công an phường đã đưa cô gái này xuống khỏi máy bay, đưa về khu cách ly tập trung. Quận Long Biên khi đó đã chỉ đạo UBND phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trường hợp này từ 5 – 10 triệu đồng.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, ngay khi cô gái bỏ trốn khỏi khu cách ly, hệ thống giám sát thành phố đã phát hiện và kích hoạt. Lực lượng chức năng quận, phường đã nhanh chóng phối hợp với sân bay đưa cô gái quay về và tiếp tục cách ly.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị quận xử lý hành chính trường hợp trên ở mức cao nhất, đồng thời công khai danh tính để răn đe.

