Danh sách 9 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày 14/4, có nữ điều dưỡng BV Bạch Mai

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). chiều 14/4, 9 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh gồm:

BN87 là nữ, 32 tuổi, trú tại Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội, nữ nhân viên điều dưỡng BV Bạch Mai, vào viện ngày 19/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 ngày 7/4; lần 2 ngày 10/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, nhịp tim đều, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

BN144 là nam, 19 tuổi, trú tại Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, vào viện ngày 19/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 2 lần vào ngày 10/4 và 12/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, tim đều.

BN115 là nữ, 44 tuổi, trú tại Đa Mai, thành phố Bắc Giang, Bắc Giang, vào viện ngày 20/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần ngày 5/4, 6/4 và 8/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không nôn, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

BN186 là nữ, 60 tuổi, trú tại Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, vào viện ngày 18/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 ngày 9/4; lần 2 ngày 12/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ho, không đau ngực, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

BN189 là nữ, 46 tuổi, trú tại Tân Khang, Nông Cống, Thanh Hóa, nhân viên đổi nước sôi của Công ty Trường Sinh ở Bênh viện Bạch Mai, vào viện ngày 28/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 ngày 9/4; lần 2 ngày 12/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không đau ngực, không khó thở.

BN190 là nữ, 49 tuổi, trú tại Tiên Hội, Đại Từ, Thái Nguyên, nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai, vào viện ngày 30/3. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần vào ngày 8/4 và 11/4. Hiện, bệnh nhân tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, tim đều, bụng mềm, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

BN232 là nam, 67 tuổi, trú tại Phước Hải, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, vào viện ngày 1/4. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 3 lần vào ngày 1/4, 6/4 và 9/4. Hiện, bệnh nhân có dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

BN239 là nam, 71 tuổi, trú tại An Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc, vào viện ngày 3/4. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 3 lần ngày 2/4, 6/4 và 10/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không đau ngực, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

BN28, 74 tuổi được công bố khỏi bệnh đêm 13/4

