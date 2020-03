Bộ Y tế công bố thêm 9 ca nhiễm COVID-19 mới trong đêm 19/3

Những ca bệnh được công bố đêm qua là:

Bệnh nhân số 77: Nữ giới, 25 tuổi, địa chỉ ở Nhân Chính, Nữ giới, 25 tuổi, địa chỉ ở Nhân Chính, Hà Nội . Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 17/03/2020 trên chuyến bay QR976. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội sàng lọc và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Kết quả sàng lọc của bệnh nhân là dương tính với COVID-19. Tối ngày 18/03, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Bệnh nhân số 78: Nam giới, 22 tuổi, địa chỉ ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 17/03/2020 trên chuyến bay EK394. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội sàng lọc và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Kết quả sàng lọc của bệnh nhân là dương tính với COVID-19. Tối ngày 18/03, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca bệnh mới trong đêm ngày 19/3

Bệnh nhân số 79: Nữ giới, 48 tuổi, địa chỉ ở Đông Hải, Bạc Liêu. Nữ giới, 48 tuổi, địa chỉ ở Đông Hải, Bạc Liêu. Bệnh nhân sống tại Anh gần 2 năm nay. Ngày 14/3/2020, bệnh nhân từ London - Anh đi Dubai trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, số hiệu EK4, số ghế 72J và sau đó về Việt Nam ngày 15/3/2020 trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, số hiệu EK392, số ghế 33J. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh, chuyển cách ly tập trung tại Quận 12.

Ngày 16/3/2020, bệnh nhân có sốt, ho và được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi lúc 18h00 cùng ngày. X-Quang phổi lúc nhập viện có tổn thương như mô tạng kẽ và được lấy mẫu xét nghiệm.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh xét nghiệm dương tính vào khuya ngày 17/3/2020. Mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào 13h00 ngày 18/3/2020. Hiện nay bệnh nhân được tiếp tục điều trị, cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân số 80: Nam giới, 18 tuổi, địa chỉ ở Đông Hải, Bạc Liêu, con của BN80. Bệnh nhân sống cùng mẹ tại Anh gần 2 năm nay. Ngày 14/3/2020, bệnh nhân cùng mẹ từ London - Anh đi Dubai trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, số hiệu EK4, số ghế 72J và sau đó về Việt Nam ngày 15/3/2020 trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, số hiệu EK392, số ghế 33J. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh, chuyển cách ly tập trung tại Quận 12 và được lấy mẫu bệnh phẩm.

Mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào 14h00 ngày 18/3/2020.

Bệnh nhân số 81: Nữa giới, 20 tuổi, địa chỉ ở Konplông, Kom Tum. Ngày 14/3/2020, bệnh nhân từ Paris - Pháp lên chuyến bay của hãng hàng không AirFrance, số hiệu AF258, số ghế 44L và về tới Việt Nam ngày 15/3/2020. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh, chuyển cách ly tập trung tại Quận 12 và được lấy mẫu bệnh phẩm.

Mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào 01h00 ngày 19/3/2020.

Các ca bệnh đã được đưa đi cách ly và điều trị

Bệnh nhân số 82: Nữ giới, 16 tuổi, địa chỉ ở Quận 5, Hồ Chí Minh. Ngày 14/3/2020, bệnh nhân cùng mẹ từ London - Anh đi Dubai trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, số hiệu EK30, số ghế 12B và sau đó về Việt Nam ngày 15/3/2020 trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, số hiệu EK364, số ghế 7K. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh, chuyển cách ly tập trung tại Quận 12 và được lấy mẫu bệnh phẩm.

Mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào 01h00 ngày 19/3/2020.

Bệnh nhân số 83: Nữ giới, 50 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ, trú tại Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Trong 14 ngày trước nhập cảnh, bệnh nhân đi Phuket - Thái Lan và từ Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ lên chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airline, số hiệu TK162, số ghế 14K về tới Việt Nam ngày 15/3/2020. Khi nhập cảnh, bệnh nhân không ho, không sốt, không khó thở, chuyển cách ly tập trung tại Quận 12 và được lấy mẫu bệnh phẩm.

Mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào 01h00 ngày 19/3/2020.

Bệnh nhân số 84: Nam giới, 21 tuổi, địa chỉ ở Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 18/03/2020 trên chuyến bay VN0054. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sàng lọc và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Kết quả sàng lọc của bệnh nhân là dương tính với Nam giới, 21 tuổi, địa chỉ ở Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 18/03/2020 trên chuyến bay VN0054. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sàng lọc và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Kết quả sàng lọc của bệnh nhân là dương tính với COVID-19 . Ngày 19/03, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Bệnh nhân số 85: Nam giới, 20 tuổi, địa chỉ ở Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 18/03/2020 trên chuyến bay VN0054. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội.

Như vậy, tính đến sáng ngày 20/3, Việt Nam đã ghi nhận 85 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó, 16 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn, những ca bệnh còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện trên toàn quốc.

