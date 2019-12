9 nguyên tắc bảo mật chống hack camera an ninh gia đình như vụ clip nóng của Văn Mai Hương

Sự cố lộ clip nóng của Văn Mai Hương đã khiến không ít người hốt hoảng, sợ hãi khi phát hiện những chiếc camera an ninh gia đình có thể dễ dàng bị hack và lan truyền những hình ảnh riêng tư, nhạy cảm.

Mới đây, trên mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin nữ ca sĩ Văn Mai Hương bị lộ clip nóng ghi lại những hình ảnh nhạy cảm tại nhà riêng, được lấy từ camera an ninh gia đình của nữ ca sĩ mà không hề hay biết. Đoạn clip ghi lại cảnh nữ ca sĩ thay đổ, chỉ mặc nội y mà không để ý tới camera an ninh, được quay lại từ năm 2015 nhưng mới bị kẻ xấu tung ra.

Văn Mai Hương bị kẻ xấu phát tán clip nóng

Có nhiều nguồn tin cho rằng kẻ đã tung những đoạn clip nhạy cảm của nữ ca sĩ là một kẻ tên Hacker PTG, người sở hữu một kênh riêng trên web đen đình đám, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm của những người nổi tiếng, ca sĩ, diễn viên được lấy từ camera an ninh của họ. Có thể thấy, rất nhiều gia dình đã chủ quan, thiếu cảnh giác khi lắp đặt hệ thống camera an ninh trong nhà, khiến những kẻ gian như hackerptg thừa cơ hội để xâm nhập.

Thậm chí, khi đang tìm kiếm thông tin về cách thức bảo mật camera an ninh, Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã phát hiện một số đường link công khai hướng dẫn cách để hack camera an ninh. Việc tìm cách xâm nhập vào camera an ninh của người khác là trái phép, là hành vi vi phạm Pháp luật , xâm phạm tới quyền riêng tư của người khác.

Có thể dễ dàng tra cứu cách hack camera an ninh trên mạng

Để bảo vệ sự riêng tư của bản thân cũng như gia đình, khi lắp đặt camera an ninh, mọi người cần chú ý những nguyên tắc bảo mật chống hack camera an ninh gia đình như sau:

- Thay đổi mật khẩu mặc định camera và đầu ghi, sử dụng mật khẩu mạnh: Ngay sau khi lắp đặt, người dùng cần thay đổi mật khẩu mặc định của nhà sản xuất, đổi cổng (port) IP camera thành cổng riêng tư gia đình. Đồng thời, người dùng cần thực hiện chế độ đổi mật khẩu định kỳ để nâng cao tính bảo mật.

- Cập nhật các phiên bản bảo vệ Firmware mới nhất để đảm bảo hệ thống luôn được sửa, vá các lỗ hổng bảo mật do các virus hay hacker tạo ra.

- Bật tường lửa để tắt chức năng trả lời dò tìm thiết bị IP camera, hạn chế tối đa vào internet nơi công cộng để kiểm tra camera nhà mình.

- Sử dụng những phần mềm diệt virus an toàn để bảo vệ, bảo mật.

- Thiết lập hệ thống VPN (mạng riêng ảo) có tính bảo mật, thiết lập 2 lớp mật khẩu để gây khó khăn cho các hacker.

- Không lắp camera an ninh tại những khu vực nhạy cảm: Đây là một sai lầm thường gặp của nhiều gia đình, khi lắp camera an ninh ở những nơi riêng tư như phòng ngủ, phòng tắm.... Đây là điều không cần thiết và đang tạo điều kiện cho kẻ xấu tìm cách xem trộm camera.

- Bảo mật camera an ninh bằng cách chỉ xem nội bộ mạng LAN, bằng các địa chỉ IP không kết nối.

- Chọn mua các camera an ninh của những thương hiệu nổi tiếng và uy tín, với công nghệ bảo mật tốt và an toàn.

- Chọn đơn vị lắp đặt camera an ninh gia đình uy tín, tin cậy: Trong trường hợp của nữ ca sĩ Văn Mai Hương, nhiều khả năng gã hacker đã biết rõ nữ ca sĩ dùng camera an ninh hãng nào, biết được địa chỉ IP và Port mà hệ thống đang dùng để xâm nhập vào hệ thống camera an ninh 24/7 mà không ai hay biết.

Sau sự cố của nữ ca sĩ, chắc chắc những gia đình có lắp đặt hệ thống camera an ninh sẽ phải cẩn thận hơn để tránh mắc phải sai lầm vô tình đặt quyền riêng tư của mình vào nguy hiểm như Văn Mai Hương.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Lộ mặt kẻ phát tán clip khỏa thân của Văn Mai Hương

Chi Nguyễn (t/h)