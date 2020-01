9x vượt hàng nghìn km ra nước ngoài học cách “làm bánh cần sa” để về sản xuất bán cho “dân chơi”

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Nội) nhận được thông tin một số đối tượng mua bán bánh kẹo có chứa ma túy (cần sa) trên mạng xã hội cho “dân chơi”. Ngay lập tức đơn vị chỉ đạo lực lượng, phối hợp với Công an các quận, huyện trên địa bàn tiến hành xác minh, điều tra.

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện một số đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội đăng ảnh bánh kẹo cần sa để rao bán. Với các sản phẩm cấm này, chúng bán từ 230 nghìn cho đến 270 nghìn/bánh. “Hàng” chủ yếu được bán cho “dân chơi”.

Đối tượng Quang bị bắt khi đang giao dịch bán bánh cần sa

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định được nhóm đối tượng liên quan, trong đó có Nguyễn Lan Hương (SN 1996, trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 22h20 ngày 23/12, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang giao dịch, mua bán chất cần sa tại khu vực phố Phùng Hưng. Tại hiện trường thu giữ 4 bánh chất bột màu nâu có chứa thành phần THC (cần sa). Tổng khối lượng thu giữ là 147, 45g.

Đối tượng này ngay lập tức bị áp giải về trụ sở cơ quan điều tra. Danh tính của đối tượng được xác định là Hoàng Minh Quang (SN 1999, trú tại khu đô thị Times City, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại đây, Quang khai nhận đã mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời khai ra đồng phạm là Nguyễn Lan Hương. Ngay lập tức cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp và lệnh khám xét nhà đối tượng này về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hương và tang vật là bánh cần sa

Khi bị bắt, trong người Hương có 21 bánh màu nâu hình tròn và một bánh hình chữ nhật có chứa cần sa. Tổng khối lượng thu giữ là 787,13g. Khám xét nhà riêng thì tiếp tục thu giữ thêm 11 bánh màu nâu hình tròn có chứa cần sa. Tổng khối lượng thu giữ là 378,67 gam.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ thêm 1,540 gam cần sa, 2 cối xay nhỏ cắt cần sa; 1 cân điện tử và nhiều đồ vật, dụng cụ dùng để làm bánh chứa chất cần sa.

Làm việc với điều tra viên, các đối tượng này khai rằng thường xuyên đi nước ngoài học Cách làm bánh cần sa. Sau đó về Việt Nam tự mua các dụng cụ làm bánh, nguyên liệu, cần sa trên mạng xã hội. Tiếp đó, sẽ tách chiết tinh dầu cần sa trộn với các nguyên liệu làm bánh.

Sau khi sản xuất thành phẩn sẽ giao bán bánh trên mạng xã hội. Những khách hàng mua bánh của nhóm 9x này chủ yếu là “dân chơi” nghiện ngập.

Ngay sau khi có đầy đủ chứng cứ buộc tội, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để mở rộng điều tra.

