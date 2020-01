Ả đàn bà tinh ranh, giấu hàng nghìn gói thuốc lá lậu trong chuồng gà để “né” công an

Theo tin từ Zing .vn, ngày 9/1, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk ) đã ra lệnh bắt tạm giữ đối với Trần Thị Hương (43 tuổi, trú tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi tàng trữ, buôn bán hơn 2.000 bao thuốc lá lậu.

Trước đó, trưa ngày 9/9, Đội Cảnh sát kinh tế đã phát hiện Trần Thị Hương vận chuyển 400 bao thuốc lá ngoại bằng xe máy. Khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp thì người này không đưa ra được giấy tờ nhập thuốc lá.

Cơ quan chức năng đưa Hương cùng số tang vật trên về trụ sở làm việc. Đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hương. Tại nhà riêng, phát hiện thêm 1.600 bao thuốc lá khác được giấu bên trong chuồng gà.

Tại trụ sở Công an, bước đầu Hương khai, số thuốc lá trên mua của một tài xế xe tải với giá 34 triệu đồng. Hương mua thuốc lá để phân phối, bán lẻ nhằm kiếm lời.

Hương giấu nhiều thùng thuốc lá nhập lậu trong chuồng gà

Cũng trong ngày 9/1, Cơ quan điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Mai Thị Huyền (38 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán chất cấm.

Cụ thể, ngày 27/12/2019, Công an phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột) phối hợp với Đội CSKT Công an TP Buôn Ma Thuột bắt quả tang Nguyễn Đức Phương (30 tuổi, ngụ tại phường Khánh Xuân) khi hắn đang vận chuyển 200 gói thuốc lá ngoại không giấy tờ đi tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai đã lấy số thước lá này từ bà Mai Thị Huyền (tổ 5, phường Khánh Xuân). Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhà Phương thì phát hiện thêm 270 gói thuốc lá lậu khác.

Một tổ điều tra đã được cử đến tống đạt lệnh khám xét nhà khẩn cấp đối với Mai Thị Huyền. Tại đây, phát hiện và thu giữ 5.400 bao thuốc lá ngoại nhiều loại. Số thuốc này đều không có hóa đơn gốc.

Bước đầu, Huyên khai rằng đã nhập hàng từ các tỉnh miền Bắc chuyển theo xe khách, xe tải vào. Số thuốc này Huyền bỏ mối cho các tiệm tạp hóa trong địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Nga Đỗ (t/h)