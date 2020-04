Á hậu Thúy Vân công khai mặt chồng sắp cưới, tựa vai tình tứ ngọt ngào

Trước đó, vào ngày 8/3, Á hậu Thúy Vân khoe trên trang cá nhân bức hình bàn tay đeo nhẫn kim cương cùng bó hoa vô cùng lãng mạn, kèm dòng trạng thái: "Ngày 8/3 hạnh phúc nhất cuộc đời mình". Ngay sau đó, Á hậu cũng đã xác nhận với người hâm mộ và truyền thông rằng cô dự định sẽ lên xe hoa với bạn trai vào năm 2020 này. Dù vậy, cô chưa một lần công khai chia sẻ khuôn mặt bạn trai.

Mãi gần đây, người đẹp SN 1992 mới chịu 'bật mí' khuôn mặt của bạn trai trên MXH. Trong bức hình mới, người đẹp nhẹ nhàng tựa đầu lên vai bạn trai đầy tình tứ, cả hai cùng dành thời gian bên nhau trong những ngày cách ly vì bệnh dịch COVID-19

Được biết, chồng sắp cưới của Thúy Vân có tên là Nhật Vũ, một doanh nhân thành đạt, quen biết và thân thiết với nhiều nghệ sĩ giới showbiz Việt. Anh có một gương mặt khá điển trai, xấp xỉ 40 tuổi. Thúy Vân cho biết cả hai quen biết nhau từ nhiều năm trước, nhưng mãi đến năm 2019 mới bắt đầu hẹn hò.

Dù hơn tuổi Á hậu nhưng cả hai rất xứng đôi, ăn ý nhau từ gu thời trang, vóc dáng đến sự trẻ trung, tươi mới. Người đẹp cũng từng tâm sự Nhật Vũ là một người đàn ông rất tốt, tâm lý, đã đồng hành với cô trong thời gian qua, thường cho cô nhiều lời khuyên về công việc và cuộc sống.

Cặp đôi đã hẹn hò một thời gian nhưng thường che giấu danh tính của nhau trước công chúng. Chồng sắp cưới của Thúy Vân đã từng dắt bạn gái ra mắt gia đình , nhưng luôn khéo léo che mặt lại. Dù vậy, không khó để người hâm mộ đoán ra đó chính là Á hậu Thúy Vân, người từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Quốc tế 2015, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019,... Người đẹp cũng nhiều lần đăng ảnh hẹn hò, ngồi cạnh bạn trai nhưng vẫn che mặt, nhất quyết không chịu tiết lộ danh tính cho tới tận bây giờ.

Chi Nguyễn (t/h)