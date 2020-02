AFC chỉ đình chỉ HLV Park Hang Seo trong các trận giao hữu

Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra án phạt cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo sau khi nhận thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 30.

Theo thông báo từ AFC thì thầy Park bị cấm chỉ đạo 4 trận đấu, đồng thời phải nộp phạt 5.000 USD. Tất cả các án phạt của thầy Park được thực hiện theo đúng Bộ luật Kỷ luật và đạo đức của AFC.

Song điều đáng mừng là, án phạt cấm chỉ đạo 4 trận đấu chỉ áp dụng cho các trận đấu giao hữu. Còn ở những giải chính thức như Vòng loại World 2020 khu vực châu Á thì vẫn được phép dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Thầy Park nhận thẻ đỏ sau tình huống Trọng Hoàng bị cầu thủ đội bạn phạm lỗi

Thầy Park bắt buộc phải nộp tiền phạt 5.000 USD trong vòng 30 ngày kể từ khíi án phạt được đưa ra. AFC cũng đưa ra cảnh báo, ông Park Hang Seo có thể đối diện với án phạt nặng hơn nếu trong tương lai lặp lại lỗi tương tự.

Trước đó, ở trận chung kết SEA Games 30, U22 Việt Nam gặp U22 U22 Indonesia tại Philippines, HLV Park đã nhiều lần không hài lòng với các quyết định của trọng tài chính. Nhất là ở tình huống Trọng Hoàng bị hậu vệ đội bạn phạm lỗi ở phút 78. Lúc đó, trọng tài chính không hề bắt lỗi. Ngay lập tức, ông bị trọng tài rút thẻ đỏ, đuổi lên khán đài.

Như vậy, với án phạt này, HLV Park Hang Seo sẽ không được dẫn dắt các học trò trong trận giao hữu giữa Việt Nam với Irap diễn ra vào ngày 26/3. Thầy Park sẽ trở lại trong trận gặp Malaysia vào ngày 31/3 tới.

Your browser does not support HTML5 video.

Phản ứng của thầy Park khi trọng tài bỏ qua nhiều lỗi của đội bạn

Xem thêm: Giải mã thực đơn HLV Park Hang Seo dành cho các cầu thủ trước trận đấu giúp tăng cường thể lực

Nga Đỗ (t/h)