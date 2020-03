Ai Cập: Phát hiện 45/150 hành khách trên tàu du lịch nhiễm COVID-19

Vào ngày hôm qua 7/3, Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hala Zayed xác nhận có thêm 33 trường hợp nhiễm COVID-19 trên tàu du lịch ở sông Nile, di chuyển giữa Luxor và Aswan. Con số này nâng tổng số người nhiễm virus corona chủng mới trên tàu lên con số 45, khi mới 1 ngày trước đó 12 thuyền viên trên con tàu cũng được xác định dương tính với COVID-19.



Theo SCMP, trước đó một du khách Mỹ gốc Đài Loan từng có mặt trên tàu khi trở về Đài Loan đã cho kết quả dương tính với virus corona. Ngay lập tức, Tổ chức Y tế Thế giới đã thông báo cho chính quyền Ai Cập, yêu cầu những người có mặt trên tàu phải gửi mẫu xét nghiệm.



Kết quả 45/150 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu mắc COVID-19. Trong số đó, có 19 người là khách du lịch nước ngoài nhưng các quan chức Ai Cập không nói rõ quốc tịch của những bệnh nhân này. Bên cạnh đó, hầu hết các thủy thủ đều không có biểu hiện triệu chứng gì.

Được biết, con tàu du lịch này xuất phát từ thành phố Luxor, cách thủ đô Cairo của Ai Cập khoảng 650km. Tàu bắt đầu khởi hành từ chủ nhật tuần trước. Trước khi đến Aswan, tàu đã dừng ở 3 điểm. Sau đó, tài lại tiếp tục dừng ở 3 điểm khác khi từ Aswan trở về Luxor. Chính điều này đã khiến nhiều người lo ngại việc dịch sẽ lây lan rộng rãi.

Bên cạnh đó, do tàu đã cập bến nhiều lần nên nhà chức trách vẫn chưa xác định được số người tiếp xúc với những người nhiễm bệnh. Sự bùng phát số ca nhiễm bệnh do chủng mới của virus corona (COVID-19) gây ra ở trên tàu du lịch khiến số liệu thống kê những người nhiễm bệnh ở Ai Cập tăng vọt, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 48 người.

Trước đó không lâu, con tàu du lịch Diamond Princess cũng bị cách ly gần 1 tháng tại Nhật Bản, sau khi khoảng 700 trong số 3.700 hành khách và phi hành đoàn trên tàu bị nhiễm bệnh, 7 người tử vong.

