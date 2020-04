Ai điều hành CDC Hà Nội sau khi ông Nguyễn Nhật Cảm bị bắt?

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cùng 6 người khác bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các sai phạm liên quan đến việc mua sắm thiết bị xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, dư luận đặt ra câu hỏi liệu ai sẽ là người thay ông Cảm điều hành CDC Hà Nội trong bối cảnh cơ quan này đang có vai trò rất quan trọng trong công tá phòng chống dịch.

PGS.TS. Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội giao PGS.TS Hoàng Đức Hạnh điều hành hoạt động của CDC Hà Nội để đảm bảo duy trì tốt công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới viurs corona trên địa bàn thành phố.

Trước đó, như đã đưa tin, chiều 22/4, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trực thuộc Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại CDC Hà Nội, Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST) và các đơn vị liên quan.



Đồng thời C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Nhật Cảm (SN 1963, Giám đốc CDC Hà Nội); Bà Nguyễn Vũ Hà Thanh (SN 1979, Trưởng phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội), ông Lê Xuân Tuấn (nhân viên Phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội), Đào Thế Vinh (Giám đốc Công ty TNHH vật tư khoa học và thương mại VN), Nguyễn Trần Duy (Tổng giám đốc Công ty CP định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành), Nguyễn Ngọc Nhất (nhân viên Công ty TNHH phát triển khoa học Vitech) và Nguyễn Thanh Tuyền (nhân viên Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông).

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an nói về việc điều tra mua sắm thiết bị tại CDC Hà Nội. Nguồn: VTV