Ám ảnh nợ nần bủa vây, anh trai tài tử Minh Đạo giết vợ con rồi tự sát trong rừng

Trang Ettoday đưa tin, có ba thi thể được phát hiện trong một khu rừng thuộc thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào ngày 5/1/2020. Tin báo này được người dân địa phương phát đi vào khoảng 13h40 cùng ngày và ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường

Sau đó ít phút, hàng loạt các trang báo xứ Đài đồng loạt đưa tin về vụ việc này. Theo báo chí xứ Đài, 3 nạn nhân được phát hiện trong rừng bao gồm 2 người lớn và một trẻ nhỏ. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định, nạn nhân là cặp vợ chồng họ Lâm, trên cổ có dấu vết của dây siết.

Hình ảnh hiện trường được RTtoday đăng tải

Điều gây xôn xao truyền thông xứ Đài chính là, người đàn ông họ Lâm kia là anh trai ruột của nam tài tử Minh Đạo – một trong những diễn viên thần tượng nổi tiếng nhất xứ Đài suốt một thời gian dài. Minh Đạo là diễn viên đóng cặp với Trần Kiều Ân trong dự án phim “Hoàng Tử Ếch”.

Cảnh sát địa phương cho biết, người đàn ông họ Lâm khoảng 40 tuổi. Khi kiểm tra trong túi quần áo thì phát hiện điện thoại có tin nhắn người này gửi cho một vài người thân, tiết lộ về kế hoạch tự sát vì nợ nần chồng chất. Số tiền Lâm nợ lên tới hàng chục triệu Đài tệ. Trong một tin nhắn, Lâm viết “tôi không muốn sống nữa, tôi muốn chết”.

Thi thể nạn nhân được đưa về khám nghiệm

Xác minh nhân thân thì biết được, người đàn ông họ Lâm này thất nghiệp đã nhiều tháng, cộng thêm số nợ chồng chết nên đã nghĩ quẩn. Lâm dẫn vợ là cô Trần (38 tuổi) và con trai 10 tuổi vào trong rừng sâu. Tiếp đó, lấy sợi dây vải màu trắng đã chuẩn bị từ trước để giết vợ con. Khi cảnh sát điện hiện trường phát hiện thi thể vẫn còn ấm. Theo khám nghiệm tử thi, các nạn nhân tử vong khoảng 2 giờ trước khi được phát hiện.

Theo thông tin từ truyền thông xứ Đài, anh trai tài tử Minh Đạo còn hay chơi bời cờ bạc. Năm 2013, anh ta đã lấy danh nghĩa của Minh Đạo để đi vay tiền khắp nơi. Nam tài tử từng bị chủ nợ của anh trai nhiều lần đến đòi tiền và buộc phải đứng ra trả nợ.

Tài tử Minh Đạo đã nhiều lần phải trả nợ cho anh trai

Đến năm 2016, Minh Đạo tuyên bố sẽ không bao giờ giúp đỡ người anh này thêm một lần nào nữa. Nam diễn viên từng cho biết, anh trai anh giống như một cái động không đáy.

Nhưng ngay sau khi nhận được tin gia đình anh trai tử vong , Minh Đạo và bố đẻ đã ngay lập tức đến hiện trường và phối hợp với cảnh sát để xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Your browser does not support HTML5 video.

kết luận điều tra về cái chết của nữ diễn viên phim "Cô dâu 8 tuổi"

Nga Đỗ (t/h)