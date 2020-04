Thảm cảnh ám ảnh từ lòng mê muội: Chồng hành lễ 'đuổi ma chó ở vùng kín' khiến vợ mất mạng

Ông Nguyễn Minh Tâm (61 tuổi, Trưởng ấp Bà Tiên 2, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang) cho biết: “Bà Bướm nói với chồng rằng, phải hơ cho đến khi nào con ma chó được yểm trong người chạy lên tận cổ họng, sau đó mới được phép dùng nước đổ vào đó để nó chạy ra ngoài. Nếu làm đúng theo lời nói của bà thì ngay tức khắc cơn đau sẽ tan biến”.

Trong cơn mê muộn, ông Trần Văn Tài (chồng bà Bướm) răm rắp nuốt từng lời vợ dặn. Ông dùng làm đúng theo lời vợ dặn, hơ lửa vào "vùng kín" khoảng 10 phút thì thấy bà Bướm nằm bất động. Dẫu vậy, ông Tài vẫn không tin vợ đã chết.

Ông Tài vô cùng ân hận về những gì đã gây ra cho vợ

Dù mọi người khẳng định bà Bướm đã tử vong nhưng ông Tài không tin. Ông khẳng định vợ mình chưa chết. Cha ông Tài cũng đứng ra ngăn chặn con trai đưa thi thể vợ đi tìm thầy “đuổi ma” nhưng ông Tài không nghe. Vì thế mà mối quan hệ cha con trở nên vô cùng căng thẳng.

Ông Tâm còn cho biết, khi đó ông Tài nói vợ mình chỉ ngủ thôi nên cần phải đi gặp thầy sớm để cứu chữa. Mọi người không cho đem thi thể đi thì ông Tài sinh lòng thù oán.

Sau cái chết của bà Bướm khắp làng trên xóm dưới xuất hiện rất nhiều tin đồn đáng sợ. Nhiều người truyền tai nhau về việc bà Bướm chưa được giải hết bùa nên hồn vẫn quanh quẩn trong ngôi nhà, lượn lờ khắp xóm. Chính vì thế mà cứ mỗi lần nghe thấy tiếng chó sủa ban ngày là nhiều người lại “thần hồn nát thần tính”.

Khi tỉnh táo, ông Tài nói: “Tôi rất muốn tìm lại những người mang danh thần tiên sống ấy để tìm rõ nguyên nhân sự việc “bùa ma chó” như họ đã nói. Tôi quyết ngăn không cho họ làm hại thêm bất cứ một con người vô tội nào nữa hết, nhưng điều này tôi vẫn chưa làm được vì sức khỏe đã dần cạn kiệt”.

