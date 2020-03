Ám ảnh trận mưa đá trắng như tuyết, gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh Tây Bắc

Mới đây, theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, đêm 2/3 và sáng nay 3/3, trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc như Yên Bái, Lai Châu, Tuyên Quang, Lào Cai đã xảy ra mưa đá và dông lốc, gây thiệt hại nặng nề.

Theo TTXVN, thống kê sơ bộ cho thấy, tại Yên Bái có 4 người bị thương do mái tôn và ngói rơi vào người, 3 ngôi nhà bị sập, 2.073 ngôi nhà hư hỏng mái. Trưa 3/3, trao đổi với PV Báo Giao thông , ông Đỗ Đức Minh - Chủ tịch Thành phố Yên Bái cho biết đơn vị đang hỗ trợ người dân khắc phục sửa chữa nhà cửa và rà soát thiệt hại.

Tỉnh Tuyên Quang có 2 nhà bị tốc mái. Tỉnh Lào Cai cũng chịu nhiều thiệt hại sau trận mưa đá, tuy nhiên hiện địa phương vẫn chưa thể thống kê đầy đủ.

Tỉnh Lai Châu có 200 nhà bị hư hỏng trong đó có 2 nhà hỏng hoàn toàn, 198 nhà bị hư hỏng nhẹ; 2 ha hoa màu, 20 ha lúa bị thiệt hại.

Nhiều ngôi nhà thiệt hại nặng nề sau mưa đá. Ảnh: Báo Giao Thông

Đặc biệt, một trận mưa đá lịch sử đã xảy ra vào 9h sáng nay 3/3 tại một số xã của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Được biết, trận mưa đá ở Lai Châu diễn ra khoảng 40 phút tại các xã Dào San, Tung Quan Lìn và Hoang Thèn của huyện Phong Thổ gây thiệt hại lớn về nhà cửa và hoa màu của bà con. Rất may mưa đá không gây thiệt hại về người.



Ông Trần Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ cho biết đây là trận mưa đá lịch sử từ trước đến nay.

Mưa đá ngập đường, phủ kín sân trường học, trụ sở, nhà dân.

Có những viên đá to phủ kín mặt đất

Những hòn đá trắng xóa ảnh hưởng không nhỏ tới giao thông

Liên quan đến công tác ứng phó trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đề nghị các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thông tin kịp thời đến người dân chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp với tình hình mưa, dông lốc, sét và mưa đá; đồng thời thống kê, đánh giá thiệt hại và triển khai khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống , sản xuất của người dân. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần triển khai các phương án ứng phó với xâm nhập mặn, chủ động lấy nước phù hợp với tình hình thực tế.

Các tỉnh chịu ảnh hưởng của thiên tai tổ chức trực ban, cập nhật thông tin và tình hình thời tiết, tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả theo quy định.

Mưa đá, dông lốc ở Lai Châu

Kiều Đỗ (t/h)