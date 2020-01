Ấm áp những ngôi nhà 1.000 đồng cho dân nghèo vùng Tây Nguyên

Ngày nào cũng vậy, việc đầu tiên khi đến cơ quan của các cán bộ, đảng viên là bỏ vào heo đất 1.000 đồng. Ông Việt hồ hởi khoe: “Chỉ tính từ tháng 6/2019 đến nay, Quỹ tiết kiệm 1.000 đồng vì người nghèo đã vận động được số tiền hơn 11 tỷ đồng. Nhờ số tiền này, 304 căn nhà Đại đoàn kết đã được xây dựng giành tặng cho những gia đình khó khăn. Hầu như những người đóng góp ai cũng cảm thấy vui vẻ, hài lòng khi có thể giúp đỡ mọi người, khi tiền của mình có thể đến đúng với đối tượng cần giúp, từ đó giúp người nghèo an cư lạc nghiệp”.



Quỹ 1000 đồng đã mang đến mái ấm cho biết bao gia đình nghèo.

Được biết, thời gian thực hiện là từ tháng 2 cho đến tháng 10/2020. Hưởng ứng nhiệt tình theo phong trào, các cán bộ, viên chức đều hồ hởi tham gia, nhiều cơ quan, đơn vị cũng thi nhau lập thùng quyên góp. Có ngày, nhiều người còn góp nhiều hơn số tiền 1.000 đồng quy định. Tính đến nay, số tiền thu được đã lên tới 466 triệu đồng. Trong số đó, 232 triệu đồng đã được chi cho việc xây dựng 6 căn nhà mới và hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà cho 8 hộ dân ở xã Ia Sao. Dự kiến trong thời gian tới, số tiền còn lại địa phương sẽ dành để tiếp tục hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo tại các phường trên địa bàn.



Không những giúp tiền, các địa phương còn hỗ trợ cả nhân công xây nhà. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa cũng là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc theo chương trình “Quỹ 1000 đồng cho người nghèo”. Cứ mỗi dịp cuối tháng, tất cả số tiền gom góp được đều gửi về quỹ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch ở thị xã. Ông Nguyễn Đức Bắc - Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết bộc bạch: “Không nhiều nhặn gì chứ số tiền 1.000 đồng/ngày thì hầu như ai cũng có sẵn trong người. Ngày nào cũng vậy, cứ đến chỗ làm là các cán bộ, công chức, viên chức nộp tiền vào hộp tiết kiệm ở Văn phòng UBND phường, cuối tháng lại nộp về quỹ chung ở Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã. Biết là đang làm thiện nguyện, chung tay giúp đỡ người nghèo nên ai cũng háo hức, hổ hởi lắm”.



Quỹ 1000 đồng đã mang đến mái ấm cho biết bao gia đình nghèo. Trong số đó, không thể không kể đến gia đình anh Trần Ngọc Tài (thôn 7, xã Cư Mgar). Thời điểm hiện tại, căn nhà của vợ chồng anh có diện tích 40m2 chia thành phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp; thế nhưng 5 năm trước, chỗ che nắng che mưa cho cả gia đình chỉ là mái nhà tạm bợ. Anh Tài nhớ lại: “Vợ chồng tôi chuyển đến đây sinh sống đã 5 năm rồi. Ngày đó tiền chẳng có một xu nên điều kiện đâu mà xây nhà hẳn hoi. Mùa khô còn may, chứ cứ đến mùa mưa thì chỗ nào cũng dột nát, gió tổi khắp nhà, bốn bên cứ lung lay nhìn mà sợ. May mắn thay được nhà nước quan tâm, cuối cùng vợ chồng tôi cũng có căn nhà thực sự, cảm thấy không có gì hạnh phúc hơn điều này”.



Ông Huỳnh Ngọc Nuôi (80 tuổi, thôn Quyết Thắng, xã Ia Sao) cũng nằm trong diện được hỗ trợ xây nhà. Căn nhà 72m2 của gia đình ông được xây dựng vào tháng 10/2019. Từ ngày được ở nhà mới, ông Nuôi cứ ngỡ như mình vẫn còn đang mơ. Trước kia, cả gia đình đông người sống trong căn nhà gỗ cũ kỹ rộng vỏn vẹn 35m². Căn nhà đã bị xuống cấp trầm trọng, mùa mưa nước dột chảy vào nhà như lũ. Biết được hoàn cảnh nhà ông Nuôi, chính quyền đã hỗ trợ 32 triệu đồng để ông xây nhà.



Mục đích không chỉ mang lại nơi ăn chốn ở, chương trình còn mong muốn có thể nâng cao đời sống cho người dân, giúp người nghèo có thể vươn lên nghịch cảnh. Ảnh minh họa.

Cầm tiền trên tay, ông Nuôi không kiềm được xúc động. Muốn có một mái ấm rộng rãi khang trang hơn, nhà ông đã bán bò, huy động con cái đóng góp thêm 40 triệu đồng. Đến khi xây nhà, chính quyền cũng huy động nhân công xuống phụ giúp nên chẳng mấy chốc công trình đã hoàn thành. Không còn phải chui rúc trong căn nhà cũ dột nát, ông Nuôi mừng rỡ: “Nhờ địa phương quan tâm, gia đình tôi mới có nhà đẹp để ở, chứ cứ tự lực mà xây thì không biết phải đợi đến bao giờ”.



Nhà ruộng đất ít nên gia đình chị Nay H'Nhớk (SN 1986, trú buôn Khăn, xã Ia Sao) gồm 2 vợ chồng và 1 con nhỏ cũng không đủ tiền mà làm nhà. Suốt bao năm, gia đình 3 người sống tạm bợ trong căn nhà tạm thưng bằng tôn chưa đầy 12m2. Đến giữa năm 2019, chị Nay H'Nhớk được BIDV Phố Núi hỗ trợ 50 triệu đồng đã ngay lập tức xây một căn nhà cấp 4 khang trang, rộng rãi. Có nhà mới ở, chị không giấu được sự phấn khỏe: “Có nằm mơ cũng chưa bao giờ vợ chồng tôi dám nghĩ được ở trong căn nhà đẹp như thế. Từ nay, vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn, tích cóp để nuôi dạy con tốt hơn”. Nhờ Quỹ 1.000 đồng, hơn chục hộ nghèo ở xã Chư Băh cũng đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, xây nhà mới. Vợ chồng anh Nay Khoang (SN 1993, ở buôn Hiao) cũng được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã hỗ trợ 50 triệu đồng, hỗ trợ thêm nhân công xây dựng. Đến hiện tại, gia đình anh cũng có được căn nhà sàn mới, đây cũng là động lực để những người như anh Khoang có thể phấn đấu thoát nghèo.



Your browser does not support HTML5 video.

“Chuyến xe 0 đồng” của tài xế xe cấp cứu chở bệnh nhân, người đã mất về quê. Nguồn: Thanh Niên.