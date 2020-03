Ấm áp tình người giữa dịch COVID-19

Chân dung “nữ đại gia” Trần Thị Bích Thủy.



Qua tìm hiểu, người trực tiếp ủng hộ chính là “nữ đại gia” Trần Thị Bích Thủy (ở Lạng Giang, Bắc Giang) – giám đốc Công ty. Bà Thủy cho biết, việc ủng hộ 50 tấn gạo là việc làm xuất phát từ lương tâm; bà bỏ tiền túi ra để ủng hộ các đơn vị chứ không phải là quyên góp từ các cá nhân, đơn vị khác để ủng hộ. Trong số 50 tấn gạo bà Thủy góp để chống dịch COVID-19, 20 tấn gạo được phân bổ về hai cụm cách ly của tỉnh Bắc Giang. Đó là Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang. Ngoài ra, 20 tấn faoj được đưa đến khu vực cách ly theo dõi sức khoẻ tập trung của tỉnh Lạng Sơn và 10 tấn còn lại tặng cho Bệnh viện Quân y 5- Cục Hậu cần (Quân khu 3) ở TP Ninh Bình.

Ít ai biết được, bà Thủy còn được nhiều người trìu mến gọi bằng cái tên “đại gia chân đất”. Dù là chủ một doanh nghiệp ăn nên làm ra, thế nhưng “nữ đại gia này” lại ăn mặc hết sức bình thường, giản dị. Bà có thói quen thường xuyên đi chân đất khi làm việc ở công ty cùng các nhân viên của mình. Khi được mọi người hỏi về thói quen này, vị “nữ đại gia” chỉ cười xòa: “Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Từ nhỏ, tôi đã phải làm việc vất vả mà kiếm sống nên có thường đi chân đất từ bé. Khi lớn lên và đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ thói quen này. Nhiều lúc cũng muốn đi giày dép cho lịch sự, nhưng cứ đi vào là chân đau và khó chịu. Do đó, chỉ trong những cuộc họp hay tiếp khách, còn lại toàn đi chân đất thôi…”

Đối với bà Thủy, giúp đỡ mọi người là việc nên làm và điều này xuất phát từ cái tâm của mỗi người. Trong thời điểm dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, người phụ nữ này đã không ngại bỏ tiền túi ra để quyên góp, giúp đỡ người dân. Từ khi có dịch, bà Thủy thường xuyên theo dõi tin tức, xem TV. Thấy các y bác sĩ, chiến sĩ bộ đội phải vất vả nhường nơi ở, sẵn sàng ở ngoài trời dầm mưa dãi nắng để kiểm soát dịch bệnh, bà Thủy cảm thấy vô cùng xót xa đau lòng. “Tôi nghĩ, bản thân phải làm điều gì đó để giúp đỡ họ. Chính vì lý do này, tôi quyết định trích tiền mua 50 tấn gạo, ủng hộ cho công tác phòng chống dịch”, vị “nữ đại gia” chia sẻ.



Không chỉ trong lần dịch COVID-19 này, trước đó bà Thủy cũng nhiều lần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Bà không ngần ngại ủng hộ người dân những khi lũ lụt, thiên tai hay dịch bệnh. Không những thế, năm nào bà cũng trích lợi nhuận công ty để xây dựng trường học, giúp đỡ những người nghèo khó. Trước đây, “nữ đại gia chân đất” đã b‎ỏ 6 tỷ đồng xây trường mẫu giáo ngay tại quê hương.



Ấm áp tình người giữa lúc hoạn nạn



Không chỉ riêng bà Thủy, công tác phòng chống dịch COVID-19 ở nước ta cũng nhận được nhiều tấm lòng hảo tâm đáng quý khác. Mới đây, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng hai người bạn của mình là đạo diễn Cao Trung Hiếu và nhà sản xuất Minh Hoàng đã đứng ra tài trợ tặng thiết bị máy móc cùng phụ kiện để lập nên 3 phòng điều trị cách ly tại Hà Nội, TP. HCM và Quảng Ninh. Được biết, chi phí trung bình cho mỗi phòng điều trị là 25 nghìn euro, tương đương 650 triệu đồng. Ước tính tổng chi phí cho 3 căn phòng đã lên đến 1,95 tỷ đồng.

Hành động đẹp của Hà Anh Tuấn đã nhận được sự cảm phục của cộng đồng mạng khi anh là ngôi sao đầu tiên của showbiz Việt đứng ra ủng hộ cũng như kêu gọi công tác phòng dịch COVID-19. Trong 3 phòng điều trị cách ly này, các máy móc và phụ kiện đều được nhập khẩu từ Đức, chữa trị cho bệnh nhân nhiễm virus vô cùng hiệu quả. Trước khi quyết định đặt mua, nam ca sĩ cùng 2 người bạn đã tham khảo từ bác sĩ, chuyên gia nổi tiếng.



Chia sẻ về việc làm của mình, ca sĩ Hà Anh Tuấn bày tỏ: "Tôi xem đây là việc mà mình phải làm. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để tôi đóng góp một chút nỗ lực trong tổng thể công cuộc chống dịch của đất nước. Dù là lúc thuận lợi hay khó khăn thì việc được sống, trải nghiệm và chia sẻ cùng cộng đồng và quê hương đã là một vinh dự. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi kêu gọi gia đình bạn bè thân thiết xung quanh đều nhận được cái gật đầu sẵn lòng, với mục đích duy nhất là vì một sức sống mạnh mẽ và mạnh khỏe của Việt Nam. Sắp tới, tôi cùng bạn bè sẽ tiếp tục tiếp cận chủ động đề nghị tài trợ tiếp cho những tỉnh thành khác dựa trên nhu cầu diễn biến thực tế của cơn dịch lần này”.

Tiếp nối Hà Anh Tuấn, Chi Pu cũng đã quyết định ủng hộ 1 tỷ đồng để nhập khẩu máy móc và thiết bị cũng như chi phí lắp đặt cho một phòng cách ly áp lực âm ở Hà Nội. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ “anh ơi ở lại” còn tặng 5.000 bộ trang phục bảo hộ phòng dịch để trang bị cho các bác sĩ, nhân viên y tế làm việc trên khắp cả nước. Toàn bộ số tiền này đều do Chi Pu tự bỏ ra chứ không phải kêu gọi quyên góp.



Cô nàng cho biết: “Chi liên tục theo dõi thông tin diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và thấy rằng các cơ quan chức năng, ban ngành đoàn thể liên quan đã và đang nỗ lực rất tốt từng ngày để ngăn chặn dịch bệnh lan truyền tại Việt Nam. Chi nghĩ đã đến lúc bản thân Chi nói riêng và mỗi công dân nói chung cần hành động để chung tay góp phần đẩy lùi nạn dịch”.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng không quên kêu gọi mọi người cùng góp sức với mình: “Phần đóng góp tuy nhỏ bé nhưng Chi hi vọng không chỉ có mình mà còn nhiều người hơn nữa sẽ cùng góp sức để tiếp thêm sức mạnh cho Việt Nam, vì một cộng đồng luôn khoẻ mạnh. Chi tin rằng nếu toàn dân đồng lòng chống dịch, nhất định chúng ta sẽ thành công”. Với những tấm lòng hảo tâm này cùng sự đồng lòng của nhà nước và nhân dân, nhất định Việt Nam sẽ sớm “đánh thắng” dịch COVID-19.

