Ấm chén mạo danh 'Thủ tướng Chính phủ tặng' giá tiền triệu tràn lan trên mạng, vì sao 'khó xử lý'?

Những mẫu ấm chén có in chữ Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an... được bán tràn lan trên mạng. Chỉ cần bỏ ra số tiền từ vài trăm nghìn đồng đến hơn một triệu đồng, bất kì ai cũng có thể sở hữu.

Rao bán công khai trên mạng

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang cận kề, những ngày này thị trường các mặt hàng quà tặng, biếu Tết đang hết sức sôi động. Tuy còn 2 tuần nữa nhưng người dân đã bắt đầu rục rịch mua sắm, chuẩn bị cho dịp lễ lớn nhất trong năm này. Đặc biệt năm nay, thị trường quà tặng Tết xuất hiện một sản phẩm ấm chén vô cùng "độc lạ", được in các dòng chữ Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng... tặng!

Chỉ cần tìm kiếm từ khóa "Ấm chén in tên Thủ tướng", có thể tìm kiếm thấy các bài viết rao bán trên mạng xã hội Facebook và cả các website, trang thương mại điện tử...

Theo những lời quảng cáo trên mạng xã hội, đây là các sản phẩm ấm chén Bát Tràng, chất liệu men sứ trắng trong được mạ vàng sắc nét. Người mua có đa dạng sự lựa chọn nhiều kiểu dáng khác nhau như dáng bưởi lượn, dáng quả hồng, dáng đèn thần... Ngoài màu trắng truyền thống, cơ nơi còn bán ấm chén màu men xanh lục bảo sang trọng, phù hợp cho những khách hàng có nhu cầu dùng làm quà tặng người thân, bạn bè...

Một bộ ấm chén được rao bán trên mạng xã hội

"Một bộ đầy đủ bên em gồm 1 hộp lụa, 1 túi xách, 6 chén, 7 đĩa và một ấm. Sản phẩm được vẽ vàng 24k và chuẩn gốm bát tràng, anh có thể kiểm tra hàng trước lúc thanh toán tiền", một nhân viên tư vấn bán hàng cho biết.

Qua khảo sát của PV Báo Nhà Đầu Tư, một bộ ấm chén in tên Thủ tướng có giá dao động từ vài trăm nghìn đồng cho tới cả triệu đồng.

Cụ thể, "Tập đoàn gốm sứ Bát Tràng" rao bán bộ ấm chén in tên Thủ tướng có giá 1.200.000 đồng/bộ, đang thanh lý còn 690.000 đồng/bộ và được miễn phí ship; "Gốm sứ Bát Tràng online" bán 700.000 đồng một bộ ấm chén in logo vàng kim kết hợp với viền vàng kim; "Gốm sứ Hoàn Mỹ" thì quảng cáo bộ ấm chén Văn phòng Chính phủ in logo vàng kim với giá 320.000 đồng...

Cơ quan chức năng khó xử lý

Các sản phẩm "nhái" ấm chén Thủ tướng Chính phủ được giao bán tràn la, tuy nhiên cơ quan chức năng lại "khó xử lý".



Liên quan đến vấn đề này, luật sư Trần Tuấn Anh - Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, Pháp luật chỉ quy định những chế tài xử phạt hành vi sử dụng trái phép logo, thương hiệu của pháp nhân thương mại là những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong khi Cơ quan Nhà nước như Văn phòng Chính Phủ và các bộ không được coi là pháp nhân thương mại nên không thể áp dụng những chế tài xử phạt đối với những hành vi này.

Pháp luật cũng chỉ quy định không được sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu là Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ, hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan Nhà nước trong nội dung hoặc hình thức mẫu con dấu hay trong lĩnh vực bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu.

Luật sư Trần Tuấn Anh cho rằng "nhà làm luật cần thiết phải xây dựng quy định pháp luật cụ thể để quản lý việc sử dụng những hình ảnh, biểu tượng này vào mục đích thương mại". Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng cần tỉnh táo tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa trước khi mua.

