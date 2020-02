Ấm lòng người Sài Gòn: Bỏ tiền túi 'giải cứu' 10 tấn dưa hấu ở Gia Lai rồi đem về phát miễn phí

Những ngày tháng qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra, các mặt hàng nông sản của Việt Nam bị rớt giá thảm hại. Ở nơi đâu, trên khắp các tuyến đường, các loại hoa quả và nhất là dưa hấu được bán với giá rẻ như cho, chỉ từ 3.000 - 6.000 đồng/kg.

Dưa hấu cũng là một trong các mặt hàng nông sản rớt già thê thảm

Chứng kiến nỗi thống khổ của người nông dân, nhiều phong trào giải cứu dưa hấu, thanh long,... đã nhanh chóng lan rộng và nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân.





Số lượng dưa hấu lớn được bày bán trên các tuyến đường, thu hút nhiều người dân đến mua

Ghi nhận trên báo Hải quan Online, chiều ngày 11/2, tại một bãi đất trống trên đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, quận 9, có rất nhiều người tập trung mua dưa hấu từ một chiếc xe tải lớn. Mặc cho cái nắng thiêu đốt, hoạt động mua bán vẫn diễn ra tấp nập. Được biết, mỗi ngày tại địa điểm này đều có một vài chiếc xe tải lớn, chở hàng chục tấn dưa hấu, bán với giá khoảng 5.000 đồng/kg. Số lượng dưa hấu tập trung ở đây khá nhiều nhưng vẫn thu hút được rất đông người đến mua với khối lượng có khi đến cả 5-7 tấn/ người.

Nhiều phong trào giải cứu dưa hầu được thành lập

Mới đây, một người dân giấu tên ở quận 5, TP.HCM đã tự bỏ tiền túi ra mua 10 tấn dưa hấu với giá 4.000 đông/ kg, nhằm cho nông dân có lời, rồi thuê xe chở từ Gia Lai về TP. HCM để phát miễn phí cho người dân. Theo đó, mỗi người nhận được 2 quả.

Hay, một cửa hàng trà sữa ở quận Bình Thạnh lại có một cách khác để ủng hộ, đó là ép hết chỗ dưa đã mua thành nước và phát miễn phí cho người đi đường.





Những hành động và tấm lòng thiện nguyện, đầy sự hào sảng như thế là đặc trưng của người Sài Gòn, làm tình người ấm lại.

