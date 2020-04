Ấm ức vì bị nghi là trộm, cụ bà mua thuốc diệt cỏ đổ xuống giếng nhà hàng xóm để trả thù

TAND huyện Nam Đàn ( Nghệ An ) vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh (SN 1951, trú xã Nam Xuân, Nam Đàn) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng về tội Hủy hoại tài sản.

Theo bản án, sáng 14/5/2019, bà Nguyễn Thị Thanh đã đổ một chai thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà ông Nguyễn Hữu Đ. (hàng xóm). Nguyên nhân là do trước đó, bà Thanh và con dâu ông Đ. là chị Nguyễn Thị V. (30 tuổi) có xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 15/5/2019, lợi dụng lúc gia đình ông Đ. đi vắng, bà Thanh tiếp tục mang một chai thuốc diệt cỏ sang đổ vào chai dầu gội đầu của chị V.. Nhưng do chai dầu gội để ở trong nhà, khóa kín cửa nên bà Thanh không thực hiện được hành vi trên.

Bà Thanh tại trụ sở Công an

Khi Thanh vừa đi từ nhà ông Đ. ra thì chị V. trở về nhà nên nảy sinh nghi ngờ. Chị V. tiến hành kiểm tra camera an ninh của gia đình thì phát hiện bà Thanh đổ một chai thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà mình từ trước đó một ngày nên đã trình báo sự việc lên Công an

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đàn đã xuống hiện trường lấy mẫu nước trong giếng đi thử thì xác định có thành phần của thuốc diệt cỏ. Sau đó, Công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh về tội Cố ý gây tổn hại Sức Khỏe của người khác theo khoản 6 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015. Song sau đó, cơ quan điều tra đổ lại tội danh thành Hủy hoại tài sản.