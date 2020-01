Ăn 1 bắp ngô vào buổi sáng giúp đẩy lùi bệnh tim mạch, ngăn ngừa ung thư

Ăn ngô mang lại nhiều lợi ích sức khỏe



Chắc hẳn ít người biết, ngô còn được mệnh danh là "ngọc trân châu" nhờ ngoại hình và lợi ích dinh dưỡng mà nó mang lại. Theo y học hiện đại, một hạt ngô có chứa 2g chất béo, 41g carbohydrate, 5g chất xơ và 5g protein và cả vitamin E selen, magie... Đặc biệt, hàm lượng vitamin của ngô gấp từ 5-10 lần gạo, lúa mì.





Ăn ngô tốt là thế, nhưng thời điểm thích hợp nhất để thưởng thức món ăn dân dã này chính là vào buổi sáng. Theo y học Trung Hoa, buổi sáng là khi dạ dày vẫn chưa hoạt động mạnh, nồng độ axit còn tương đối cao, lượng cellulose có trong ngô khi đi vào cơ thể sẽ kích hoạt đường tiêu hóa hoạt động. Ăn ngô cho bữa sáng thay cho các món bún, miến phở... chắc chắn là lựa chọn thú vị và khỏe mạnh.



Ngăn ngừa ung thư: Bắp ngô có chứa beta cryptoxanthin - một loại carotenoid có tác dụng chống oxy hóa và ngăn ngừa ung thư phổi. Một nghiên cứu trước đây cũng khẳng định, những người thường xuyên ăn ngô cũng giảm nguy cơ mắc ung thư vú. Nguyên nhân bởi, ngô chứa nhiều chất xơ, cớ thể giúp bảo vệ tế bào khỏi bị ung thư.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch: Nếu lượng axit amin trong cơ thể tăng quá mức sẽ gây ra các vấn đề trong mạch máu, ảnh hưởng xấu đến tim. Tuy nhiên, ngô lại chứa nhiều folate, có tác dụng làm giảm lượng axit amin trong mạch máu.



Ổn định huyết áp: Ngô chứa nhiều Phytochemicals phenolic, bảo vệ cơ thể khỏi vấn đề tăng huyết áp.



Ngăn ngừa thiếu máu: Ngô chứa nhiều sắt, ăn ngô giúp bổ sung lượng sắt cho cơ thể, giúp cơ thể hình thành các hồng cầu mới, ngăn ngừa thiếu máu.





Tăng cường, cải thiện trí nhớ: Một bắp ngô ngọt chứa nhiều vitamin B1 và Thiamin, có tác dụng cải thiện và tăng cường trí nhớ, giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer

Những ai không nên ăn ngô?





Dù là thực phẩm "đại bổ" nhưng ngô không phải là món ăn ai cũng có thể tiêu thụ. Đặc biệt, những đối tượng dưới đây không nên ăn khô để bảo vệ Sức Khỏe

Bệnh nhân tiểu đường: Ngô chứa nhiều carbohydrate có thể làm tăng lượng đường trong máu, không tốt cho người tiểu đường.



Bệnh nhân loãng xương : Ngô chứa ít canxi, do đó ăn nhiều khiến tình trạng người bệnh chỉ thêm trầm trọng.



Người tiêu hóa kém: Ngô chứa nhiều chất xơ và tinh bột, ăn nhiều sẽ gây áp lực cho dạ dày, dễ dẫn đến đầy hơi, khó tiêu.

Người già và trẻ nhỏ: Đây là những đối tượng tiêu hóa kém hoặc chức năng tiêu hóa chưa hoàn thiện, mà ngô chứa quá nhiều chất xơ gây nhiều áp lực cho dạ đày.



Người thừa cân: Ngô chứa nhiều carbohydrate và đường, không tốt cho quá trình giảm cân.



