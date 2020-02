Thực tế, một số chủng virus corona chỉ gây triệu chứng cảm lạnh thông thường; trong khi đó, một số chủng nguy hiểm từng gây ra hội chứng Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) có nguồn gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc) đang lây lan với tốc độ khủng khiếp trên toàn thế giới khiến người dân lo ngại. Được biết, virus corona có nguồn gốc từ động vật hoang dã gây ra các triệu chứng đa dạng ở hệ hô hấp người.Thực tế, một số chủng virus corona chỉ gây triệu chứng cảm lạnh thông thường; trong khi đó, một số chủng nguy hiểm từng gây ra hội chứng suy hô hấp cấp SARS và Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS). Về chủng virus corona mới (nCoV), các chuyên gia khuyến cáo các triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus này gây ra gồm: sốt cao, hắt hơi, chảy nước mũi, ho, đau nhức cơ, tức ngực, khó thở... Một số trường hợp có thể đi kèm tiêu chảy.

Ăn cam giúp tăng sức đề kháng, phòng virus corona.



Virus corona (nCoV) chủng mới vô cùng nghiêm trọng nhưng lại chưa có thuốc đặc trị cùng Virus corona (nCoV) chủng mới vô cùng nghiêm trọng nhưng lại chưa có thuốc đặc trị cùng vắc xin phòng ngừa. Bởi vậy, việc ăn uống để tăng cường sức đề kháng trong thời điểm này vô cùng quan trọng.

Ăn cam có tăng sức đề kháng, phòng virus corona không?

Cam là loại quả có vị chua ngọt tự nhiên, tươi mát lại có hàm lượng nước cao nên rất dễ ăn, được nhiều người trong mọi lứa tuổi yêu thích. Tuy nhiên, "ăn cam có tăng sức đề kháng, phòng virus corona không" lại là vấn đề không phải ai cũng biết.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khẳng định, cam là loại quả rất nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin C có khả năng tăng cường hệ miễn dịch. Đặc biệt, nước cam tươi còn chứa các chất có hoạt tính chống ung thư. Không chỉ giàu vitamin C, cam còn dồi dào axit citric. Hai chất này có tác dụng đánh tan mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa. Cam còn giàu chất xơ, vitamin B9 và hesperidin (một flavanon glycosid có nhiều trong các loại quả có múi) rất tốt cho tiêu hóa, tăng cường trí não và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tim mạch.

Ngoài ra, trong cam còn chứa các hợp chất flavonoids và carotenoids, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cơ thể trong việc phòng chống các bệnh ung thư. Ăn cam tươi bóc vỏ, bao gồm cả chất xơ là tốt nhất, nếu không bạn có thể vắt lấy nước uống hàng ngày cũng rất tốt. Khi cơ thể mệt mỏi do gắng sức làm việc, nếu sử dụng một cốc nước cam tươi có cho thêm một chút muối sẽ giúp bạn lấy lại sức lực một cách nhanh chóng.

Tiêu thụ cam một cách thường xuyên chính là cách an toàn và hữu ích nhất để tăng cường sức đề kháng.

Bởi vậy, thường xuyên ăn cam giúp bổ sung nước cho cơ thể, làm đẹp da, tóc. Hơn nữa, trong thời điểm nhiều người đang lo ngại về nguy cơ mắc virus corona chủng mới, tiêu thụ cam một cách thường xuyên chính là cách an toàn và hữu ích nhất để tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa cúm và nhiều bệnh nguy hiểm.



Ngoài cam, các loại quả dồi dào vitamin C khác như dâu tây, bưởi, quýt, đu đủ, kiwi… cũng là lựa chọn tuyệt vời để tiêu thụ hàng ngày. Những loại quả này cũng chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa giúp Ngoài cam, các loại quả dồi dào vitamin C khác như dâu tây, bưởi, quýt, đu đủ, kiwi… cũng là lựa chọn tuyệt vời để tiêu thụ hàng ngày. Những loại quả này cũng chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch ; cùng nhiều loại chất khác có tác dụng ổn định huyết áp và enzyme.

Tuy nhiên, cần lưu ý sau khi ăn cam khoảng 1 tiếng đồng hồ, tuyệt đối không được ăn cua. Nguyên nhân bởi trong thịt cua rất giàu protein trong khi cam lại quá nhiều axit. Khi tiêu thụ 2 loại thực phẩm này cùng nhau sẽ cản trở quá trình hấp thụ canxi và protein trong cua, ảnh hưởng xấu đến tiêu hóa.

Không chỉ riêng cua, các loại hải sản khác cũng chứa lượng lớn asen pentavenlent độc hại, khi ăn kèm với các loại thực phẩm giàu vitamin C sẽ chuyển hóa thành asen trioxide (còn gọi là thạch tín) gây ngộ độc cấp tính, nặng có thể nguy hiểm tính mạng. Bên cạnh đó, không nên ăn cam quá nhiều, không ăn cam vào lúc quá no, quá đói, không ăn cam sau khi uống sữa hay đánh răng để bảo vệ sức khỏe.

Ngoài ra, mọi người cần nhớ thêm một số điều quan trọng để bảo vệ sức khỏe như luôn ngủ đủ giấc; vệ sinh nơi ở, thân thể; rửa chay sạch sẽ; hạn chế ra ngoài giờ cao điểm; luôn đeo khẩu trang 2 lớp và kem chống nắng, dưỡng da khi ra ngoài…

Thùy Nguyễn (t/h)