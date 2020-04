Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn chay trong vòng 1 tháng?

1. Giảm cân hoặc… tăng cân

Theo chuyên gia dinh dưỡng, nếu đảm bảo một chế độ ăn chay đủ chất, cân nặng sẽ trở về mức cân bằng (đúng chuẩn chỉ số BMI của cơ thể) mà vẫn giàu dinh dưỡng, đảm bảo Sức Khỏe tốt. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều năng lượng, ngay cả từ những thực phẩm thực vật ít béo cũng khiến tăng cân, do đó cần kiểm soát khẩu phần và tập luyện thể lực thường xuyên.

Ăn chay đúng cách kết hợp tập luyện giúp giảm cân hiệu quả

Các nhà nghiên cứu khoa học đều chỉ ra rằng, thời điểm ăn uống có ảnh hưởng lớn đến cân nặng, nồng độ cholesterol và lượng hormone insulin. Tuyệt đối không ăn gì trước khi đi ngủ 2 giờ, ăn nhiều trước khi đi ngủ sẽ khiến bạn tăng cân và rối loạn giấc ngủ.

2. Giúp sáng da

Thực phẩm chay cung cấp rất nhiều vitamin cho làn da nên hạn chế tình trạng da bị khô, rạn da… Những dưỡng chất có trong thực phẩm này có tác dụng dưỡng da trắng sáng từ sâu bên yrong, giúp da đàn hồi và khỏe mạnh hơn.

3. Năng lượng tích cực

Ăn chay không chỉ giúp đạt được những hiệu quả thần kỳ về sức khỏe, cơ thể mà còn giúp cải thiện đáng kể về mặt tinh thần. Thịt và máu động vật cũng chứa nhiều chất kích thích hơn thảo mộc nên dễ làm con người và thú ăn thịt dễ bị kích động. Việc tiêu thụ các thực phẩm từ thiên nhiên cũng khiến người trường chay có cảm giác thanh bình, an nhiên và nhiều năng lượng tích cực.

4. Giảm huyết áp

Ăn chay giúp cải thiện huyết áp

Huyết áp của người ăn thuần chay có khuynh hướng thấp hơn người ăn mặn và ít tăng huyết áp theo tuổi hơn. Việc ăn chay trong vòng 1 tháng sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể tình trạng cao huyết áp và đau nửa đầu.

5. Giảm nguy cơ mắc ung thư

Theo thống kê của các nhà dịch tễ học, 35% trường hợp mắc ung thư liên quan đến ăn uống. Người ăn chay ít mắc bệnh và tử vong vì ung thư miệng họng, tiền liệt tuyến, nhất là đại tràng hơn so với người ăn mặn. Bởi, ăn chay chứa nhiều chất xơ, ít chất béo.

6. Giảm nguy cơ bị sỏi thận

Người ăn chay thải canxi, oxalat, axit uric ra nước tiểu ít hơn người không ăn chay, do đó ít bị sỏi thận hơn.

7. Dễ gây thiếu máu

Ngoài những lợi ích, việc ăn chay không đúng cách dễ gây ra bệnh thiếu máu. Trong thức phẩm có nguồn gốc động vật có nhiều vi chất dinh dưỡng như chất sắt tái tạo máu, kẽm, vitamin B12… do đó nếu ăn chay trong thời gian dài dễ khiến cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, phản ứng chậm.

8. Trao đổi chất nhanh hơn

Qúa trình chuyển hóa các thực phẩm có nguồn gốc động vật trong cơ thể diễn ra rất phức tạp, Tuy nhiên, với chế độ ă chay, quá trình chuyển hóa sẽ trở nên đơn giản và thuận lợi hơn.

9. Tóc bóng hơn

Chế độ ăn uống nhiều trái cây, rau, các loại hạt và đậu có thể hỗ trợ cho chất sừng bao gồm tóc và móng tay…

10. Tác động tiêu cực khác

Ăn thuần chay dễ gây thiếu chất và mệt mỏi

Ngoài ra, việc ăn thuần chay không đúng cách cũng khiến cơ thể thiếu protein gây lão hóa, mất trí nhớ; gây béo phì; gây ra các bệnh tim mạch và thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

Your browser does not support HTML5 video.

Ăn chay đúng cách, bệnh tật tránh xa. Nguồn: Kênh VTC

Xem thêm: Giải mã chế độ ăn kiêng Orquer vừa giảm cân hiệu quả vừa chống lại bệnh tật



Như Quỳnh (t/h)