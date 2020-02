Ăn chuối chín đốm đen còn tốt hơn cả nhân sâm, bảo sao người Nhật lại thích đến vậy

Chuối là món khoái khẩu của nhiều người, tuy nhiên chuối chín kỹ lại không hẳn như vậy. Ít nhiều chúng ta từng quên những quả chuối ở trong bếp, đến khi chúng quá chín, trên vỏ xuất hiện đốm đen liền không ngại ngần ném đi. Nhiều người cho rằng, chuối đốm đen (chín đồi mồi) đã mất đi màu sắc và độ tươi ngon vốn có, quá nũng và dính nên không thể thưởng thức.

Các chuyên gia khẳng định, những quả chuối chín xuất hiện đốm đen là giàu dinh dưỡng nhất, có khả năng giảm nguy cơ mắc ung thư cao.

Khi chuối chín, hàm lượng chất dinh dưỡng của nó sẽ thay đổi. Tuy nhiên, hàm lượng chất dinh dưỡng quan trọng trong chuối không những không mất đi mà còn tăng lên theo mức độ chín. Chuối vốn giàu chất xơ, kali, mangan, vitamin C, vitamin B6 và biotin, giúp ngăn ngừa hen suyễn , ung thư, huyết áp cao, tiểu đường, bệnh tim mạch, cũng như các vấn đề về tiêu hóa.

Khi chuối chín kỹ, các carbohydrate phức tạp thay đổi từ tinh bột thành đường đơn giản; hàm lượng calo giữ nguyên và các vitamin tan trong nước, như vitamin C , axit folic và thiamine có xu hướng giảm.



Được coi là thực phẩm hoàn hảo nhất thế giới, chuối chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất. Chuối chín cung cấp hàng tấn chất dinh dưỡng mà cơ thể cần để hoạt động năng suất và hiệu quả hơn. Ngoài tác dụng ngăn ngừa ung thư, ăn chuối chín có đốm đen mỗi ngày còn mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe.



Hạ huyết áp: Chuối chín có nhiều kali và ít natri, khi tiêu thụ thường xuyên có thể hỗ trợ việc điều chỉnh lưu lượng máu thích hợp và loại bỏ tắc nghẽn trong động mạch. Từ đó, giúp cơ thể ngăn ngừa đột quỵ và đau tim nhờ hệ thống tuần hoàn hoạt động hiệu quả.

Chuối càng chín càng tốt cho sức khỏe.



Giảm chứng ợ nóng: Chuối hoạt động như một thuốc kháng axit khi chín. Trong khi đó, chuối chín xuất hiện đốm đen giúp làm dịu kích ứng và giảm đau.



Ngăn ngừa thiếu máu: Giàu chất sắt, ăn chuối chín là cách tự nhiên giúp tăng mức máu trong cơ thể. Đây là một trong những biện pháp tốt nhất để điều trị thiếu máu.



Tăng cường năng lượng: Hàm lượng carbohydrate và đường cao trong chuối chín hoạt động như một chất tăng cường năng lượng tự nhiên. Do đó, chỉ cần ăn hai quả chuối chín có thể cung cấp đủ năng lượng cho một bài tập dài 90 phút.



Cải thiện sức khỏe tim mạch: Như đã nói ở trên, chuối chín rất giàu kali và ít natri, có lợi cho việc kiểm soát mức cholesterol. Hàm lượng chất xơ trong chuối hỗ trợ trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, hàm lượng đồng và sắt giúp cải thiện cũng như duy trì lượng máu và nồng độ hemoglobin.

Giàu chất xơ, chuối chín là thực phẩm tuyệt vời giúp giảm táo bón, cải thiện tiêu hóa.



Giảm táo bón: Giàu chất xơ, chuối chín là thực phẩm tuyệt vời giúp giảm táo bón, cải thiện tiêu hóa. Chúng điều chỉnh nhu động ruột, giúp chất thải dễ dàng di chuyển ra khỏi cơ thể.



Hạn chế các triệu chứng PMS: Vitamin B6 trong chuối chín có lợi trong việc điều trị các triệu chứng PMS (hội chứng tiền kinh nguyệt).



Điều trị trầm cảm: Hàm lượng tryptophan cao trong chuối chín được chuyển đổi thành serotonin khi tiêu thụ. Ngược lại, serotonin giúp bạn cảm thấy thoải mái và làm dịu hệ thần kinh, từ đó cải thiện tâm trạng và duy trì sự cân bằng tâm lý lành mạnh.

Your browser does not support HTML5 video.

4 cách phân biệt chuối chín tự nhiên và chuối "tắm" hóa chất. Nguồn: ANTV