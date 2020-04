Ấn Độ: Người lao động đi bộ hàng trăm km để về quê vì 'khủng hoảng' COVID-19

Từ tối 24/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn ngừa tình trạng lây lan của dịch COVID-19. Lệnh phong tỏa toàn quốc tác động nghiêm trọng đến những người lao động nghèo ở Ấn Độ. Đặc biệt, những người nhập cư là lực lượng lao động chính tại các thành phố của nước này.

Lệnh phong tỏa khiến người lao động - chủ yếu sống trong những ngôi nhà tồi tàn trong những khu ổ chuột - không có công việc, không thu nhập, không tiền tiết kiệm, không tiền ăn uống buộc hộ phải về quê để sinh tồn.

Người đàn ông cõng vợ bị đau chân trên con đường về quê.

Trong tuần qua, dễ dàng nhận thấy tình trạng hàng ngàn người lao động nhập cư ở Ấn Độ tràn ra khỏi các thành phố lớn, quay trở lại quê nhà, làm dấy lên lo ngại lây nhiễm virus từ thành phố ra vùng nông thôn.

Lệnh phong tỏa cũng khiến những phương tiện công cộng như tàu hòa bị ngừng. Bên cạnh đó, xe bus và phà quá tải so với nhu cầu còn taxi thì quá đắt đỏ đã khiến nhiều người lao động nghèo buộc phải cuốc bộ hàng trăm km để về quê.

Nhiều người lao động nghèo buộc phải cuốc bộ hàng trăm km để về quê.

Hàng loạt người Ấn Độ băng băng trên con đường dài, từ người già đến trẻ, từ nam tới nữ. Tất cả đều lê bước dọc theo những con đường cao tốc vắng vẻ.

Một số người chẳng có gì ngoài đôi dép, thậm chí đi bộ đến phồng rộp cả chân. Trong khi số khác lại đội hành lý lên đầu, trẻ con được bố mẹ ôm hoặc cõng trên vai.

Một số người chẳng có gì ngoài đôi dép, thậm chí đi bộ đến phồng rộp cả chân.

Đi bộ nhiều ngày để về quê, người lao động nghèo sống sót nhờ nước và bánh quy. Tuy nhiên, có những người lại chẳng có gì để bỏ vào bụng. Ngày 31/3, Chính phủ Ấn Độ ước tính đã có khoảng 500.000-600.000 người lao động "cuốc bộ" về quê.

Trang AP (Mỹ) miêu tả đây chính là "cuộc di cư chưa từng thấy ở Ấn Độ kể từ Cuộc chia cắt 1947, khi chế độ thuộc địa của Anh kết thúc và chia cắt tiểu lục địa này thành hai quốc gia Pakistan và Ấn Độ”.

Thùy Nguyễn (t/h)