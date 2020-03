Ấn Độ phong tỏa hơn 1,3 tỷ dân, cảnh sát cầm roi ra đường giám sát người vi phạm

Sau một thời gian ghi nhận ít ca nhiễm virus corona chủng mới, những ngày qua Ấn Độ bất ngờ tăng vọt về số người mắc COVID-19 với tổng 562 người và 10 ca tử vong, theo South China Morning Post.

Ngày 24/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo lệnh phong tỏa toàn quốc, yêu cầu 1,3 tỷ dân nước này bắt buộc phải ở nhà để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 - nguyên nhân gây ra đại dịch COVID-19.

Ngày 24/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo lệnh phong tỏa toàn quốc.

Theo đó, sắc lệnh chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 25/3 (theo giờ địa phương). Đây cũng là lúc người dân Ấn Độ bắt đầu 21 ngày sống trong tình trạng phong tỏa toàn quốc. Động thái này được coi là chưa có tiền lệ của chính phủ Ấn Độ nhằm đối phó với tình trạng dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng căng thẳng.

Trước lệnh phong tỏa toàn quốc, các bang và vùng lãnh thổ khác cũng tiến hành nhiều biện pháp đơn lẻ để ngăn chặn dịch bệnh như hạn chế đi lại giữa các vùng và đóng ranh giới địa phương. Trong bài phát biểu dài 30 phút, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, cuộc chiến chống COVID-19 sẽ có ngân sách để hỗ trợ cơ sở xét nghiệm, mua trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế, tăng các thiết bị cần thiết như máy thở, giường cách ly..., theo AFP. Thông báo này cũng khiến người dân hoảng loạn đi mua sắm ngay trong đêm nhằm tích trữ hàng hóa trong thời gian cả nước bị phong tỏa.

Lực lượng chấp pháp Ấn Độ đã đeo khẩu trang và cầm gậy ra đường giám sát, thực thi lệnh phong tỏa.









Tuy nhiên, ngay trong chiều 25/3 rất nhiều thanh niên đã kháng lệnh, vô tư ra đường mà không đeo khẩu trang. Ngay lập tức, những người này đã bị cảnh sát cầm gậy đánh túi bụi, có người còn bị bắt tập thể dục.

Những người vi phạm đã bị cảnh sát cầm gậy đánh túi bụi, có người còn bị bắt tập thể dục.



Cảnh sát ở bang Uttar Pradesh có biện pháp nhẹ nhàng hơn là bắt người vi phạm lệnh phong tỏa phải thụt đầu và ghi hình lại. Tuy nhiên, cảnh sát thành phố Meerut (miền bắc Ấn Độ) lại áp dụng những hình phạt nghiêm khắc hơn khi bắt người vi phạm cầm những tấm bảng ghi "Tôi là bạn của virus corona" hay "Tôi là kẻ thù của xã hội", sau đó chụp ảnh rồi đăng lên Twitter.

Video: Báo Giao thông.



Thùy Nguyễn (t/h)