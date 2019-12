Ăn gạo lứt giúp ngăn ngừa chứng bệnh suy giảm trí nhớ

Nghiên cứu được công bố trên BMC Compuityary and Alternative Medicine cho thấy, gạo lứt giàu dinh dưỡng có thể cải thiện rối loạn chức năng nhận thức trong mô hình chuột mắc bệnh Alzheimer. Gạo lứt không chỉ có tác dụng phòng ngừa suy giảm nhận thức mà còn làm giảm mức độ amyloid- B trong não của động vật.



Amyloid- B là một đoạn protein thường liên quan đến bệnh Alzheimer. Khi chúng tích tụ trong não - được gọi chung là các mảng amyloid – sẽ phá vỡ sự giao tiếp giữa các tế bào và kích hoạt các tế bào miễn dịch , gây ra viêm. Quá trình miễn dịch này cuối cùng sẽ phá hủy các tế bào não, dẫn đến suy giảm nhận thức và khởi phát bệnh Alzheimer.

