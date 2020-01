Bí kíp chống đầy bụng ngày Tết, bỏ túi ngay để đối phó với những bữa tiệc liên miên

Thực tế, cảm giác đầy bụng rất thường gặp, khiến bụng lúc nào cũng cảm thấy ấm ách. Nếu không khắc phục sớm trong thời gian dài sẽ gây nhiều hậu quả xấu, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, khiến bụng chảy xệ.





Khi bị đầy bụng , đừng lo lắng. Bạn không cần phải vất vả điều trị hay uống thuốc, có nhiều loại thực phẩm đơn giản có tác dụng đẩy lui cảm giác đầy bụng. Dưới đây là những loại thực phẩm sẵn có trong nhà bếp giúp bạn chống đầy bụng ngày Tết.

Dấm rượu táo: Sử dụng dấm rượu táo là một cách đơn giản, hữu hiệu để khắc phục chứng đầy hơi, khó tiêu. Rất đơn giản, chỉ cần cho 2 đến 3 thìa dám rượu táo, hòa với 1 cốc nước ấm, khấy đều tay và thưởng thức.



Đu đủ có hàm lượng Protease (Papain) cao – một loại enzym giúp tiêu hóa thức ăn. Do đó, ăn đu đủ có tác dụng tăng cường, thúc đẩy tiêu hóa, chống đầy bụng, táo bón , có tác dụng làm thanh thải đường ruột, giúp giảm mỡ bụng hiệu quả.



Đặc biệt, đu đủ xanh còn chứa nhiều Protease (Papain) hơn đu đủ chính. Thêm đu đủ xanh vào các món salad hay các món nộm là lựa chọn tuyệt vời trong những ngày Tết.

Nước chanh và gừng:

Cách làm thức uống này cũng khá đơn giản. Cho 2 thìa nước cốt chanh pha với gừng, mật ong trong một cốc nước ấm rồi uống.

Gừng: Gừng là một loại gia vị hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Với tính ấm nóng, gừng giúp làm ấm bụng, từ đó giảm đau và đầy bụng, đẩy lui các chứng ợ nóng và đầy bụng, khó tiêu. Đặc biệt, một cốc trà gừng chính là lựa chọn thích hợp nhất sau khi uống rượu, giúp đốt cháy chất béo, tăng khả năng trao đổi chất, từ đó sản sinh ra năng lượng và không làm cơ thể tích trữ mỡ thừa.



Đây là một trong những lựa chọn tốt nhất để ăn khi đầy bụng. Chứa hàng tỷ lợi khuẩn, ăn sữa chua sẽ thúc đẩy quá trình tiêu hóa và giảm sự tích lũy chất lỏng/khí trong dạ dày

Nho: Không chỉ chứa nhiều chất dinh dưỡng, ăn nho còn có tác dụng giảm đầy hơi, khó tiêu.



Dứa: Từ xa xưa, nhiều người đã dùng dứa như một phương thuốc chữa đầy hơi tự nhiên. Chứa axit hữu cơ như axit malic và axit xitric cùng lượng enzyme bromelain, ăn dứa giúp thúc đẩy enzym bromelain nhanh hơn, từ đó giảm tình trạng đầy hơi.



Cam: Nhiều chuyên gia khẳng định, không chỉ có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa cam còn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.



Mẹo hay trị đầy bụng, khó tiêu không cần thuốc. Nguồn: Webtretho

Thùy Nguyễn (t/h)