Ăn gì để cải thiện tiêu hóa ngày Tết?

Trong đó, vi khuẩn đường ruột là một phần quan trọng quyết định đến hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Những thực phẩm cần bổ sung để cải thiện vi khuẩn đường ruột, tăng cường tiêu hóa



Sữa chua: Đây là loại thực phẩm rất thân thiện" với lợi khuẩn. Nó giúp tăng số lượng vi khuẩn lành mạnh trong ruột và cải thiện tiêu hóa, đồng thời cũng chống lại vi khuẩn có hại.



Các loại trái cây giàu chất xơ như táo, chuối, cam cùng các loại thực phẩm như yến mạch, gạo nâu... rất cần thiết cho vi khuẩn đường ruột.

Các loại hạt: Hạnh nhân, óc chó, hạt điều, và các loại hạt khác chứa một lượng lớn axit béo rất tốt cho lợi khuẩn. Axit béo cung cấp môi trường lý tưởng cho vi khuẩn đường ruột cũng như giúp vi khuẩn có lợi phát triển.



Tỏi: Tỏi được biết đến với đặc tính kháng khuẩn, giúp làm giảm vi khuẩn có hại cũng như giúp vi khuẩn có lợi sinh sôi và phát triển.



Thức ăn giàu polyphenol: Polyphenol là một hợp chất hữu cơ được tìm thấy trong sôcôla đen, hạt dẻ, cà phê, rượu vang và trà. Chúng rất khó tiêu hóa, vì vậy các vi khuẩn đường ruột phải hoạt động mạnh hơn, thúc đẩy sự tăng trưởng của vi khuẩn đường ruột.



Cải bruxen: Bên cạnh là thức ăn chứa nhiều chất xơ, cải bruxen còn chứa các hợp chất lưu huỳnh giúp chống vi khuẩn không lành mạnh đồng thời thúc đẩy các vi khuẩn có lợi.



