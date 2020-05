An Giang: Học sinh từ Campuchia trốn về đi học, cô giáo chủ nhiệm và bạn cùng lớp phải cách ly

Tổng cộng có 66 người phải thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe gồm giáo viên chủ nhiệm, bạn học cùng lớp và những người khác do có liên quan đến 2 học sinh từ Campuchia trốn về nước.

Mới đây, ông Nguyễn Hữu Tân - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) cho biết trên đại bàn đang thực hiện cách ly 66 người do có liên quan đến sự việc 2 học sinh từ Campuchia trốn về nước.

Trong đó, 3 người đang phải thực hiện cách ly tập trung tại Trạm Y tế xã Vĩnh Bình gồm em T.T.Đ. (8 tuổi), em V.T.T.V. (11 tuổi) và bà N.T.X. (bà ngoại của Đ. và V.; cùng ngụ ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình). 63 người còn lại được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Được biết, 2 chị em ruột V. (học lớp 5A) và Đ. (học lớp 2A) là học sinh của Trường Tiểu học A xã Vĩnh Bình. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội thì 2 em này đã cùng cha mẹ sang Campuchia làm thuê kiếm sống.

Khi An Giang có quyết định có học sinh tiểu học quay trở lại trường, mẹ của 2 học sinh này đã đưa Đ. và V. vượt biên (qua vườn xoài rồi qua sông) về Vĩnh Bình vào chiều 3/5. Đến ngày 4/5, Đ. và V. trở lại trường nhập học trong tình trạng Sức Khỏe bình thường.

Ngày 5/5, địa phương mới biết 2 em mới từ nước ngoài trở về. Ngay lập tức ngành chức năng đã tiến hành thực hiện cách ly tập trung đối với 3 bà cháu tại Trạm Y Tế xã Vĩnh Bình.

Ngoài ra, 2 giáo viên chủ nhiệm, 27 học sinh lớp 2A, 29 học sinh lớp 5B Trường tiểu học A Vĩnh Bình và 5 người khác có tiếp xúc gần với hai em Đ., V. cũng được hướng dẫn cách ly tại nhà để giám sát sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh theo quy định.

"Hiện sức khỏe Đ., V. và bà ngoại đều ổn định. Địa phương sẽ quản lý cách ly nghiêm túc đúng theo quy định", ông Nguyễn Hữu Tân thông tin.

