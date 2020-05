Ân hận muộn màng của người đàn ông gây tội ác vì bị tình địch chê 'yếu'

Nông Quang Sướng chính là phạm nhân đã gây ra vụ án mạng vì ghen kinh hoàng gây rúng động một tỉnh miền núi phía Bắc suốt nhiều năm trời. Trong những năm tháng chấp hành án phạt tại trại giam, Sướng tỏ ra vô cùng ân hận về tội ác của mình nhưng vẫn không ngừng mong mỏi sớm được quay trở về để làm lại cuộc đời, sống có ý nghĩa hơn.

Ảnh minh họa

Nói đến đây, đôi mắt Sướng đỏ hoa lên. Ngước mặt lên trời khoảng 10 giây, Sướng kể, người đàn ông dan díu với vợ là bạn thân, chơi chung với nhau từ ngày còn nhỏ. Sướng bảo, vì bạn bè chơi lâu năm nên những khi bạn sang nhà ăn cơm rồi trò chuyện tếu táo với vợ Sướng chẳng nghi ngờ điều gì. Chỉ đến khi người trong bản bóng gió về chuyện mập mờ của vợ với bạn thân thì Sướng mới để ý. Sướng nhận ra sự thay đổi rõ ràng của vợ. Sướng bảo mỗi khi bạn sang, vợ lại ăn vận gọn gàng, trang điểm xinh đẹp. Ánh mắt của vợ dành cho bạn thân khác lắm, không còn kiểu “xã giao” như ngày nào.

Dẫu có hiền lành đến đâu đi chăng nữa thì Sướng vẫn không thể bỏ qua được chuyện bỗng nhiên trên đầu mọc đôi sừng to tướng. Sau khi sự việc hai năm rõ mười, Sướng gọi hai kẻ phản bội vào nhà nói chuyện. Sướng vốn nghĩ, nếu họ nhận lỗi và biết sửa sai thì sẽ tha thứ, thế nhưng, cả hai liến thoắng cãi, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Thậm chí, gã tình địch còn vênh mặt nói Sướng “yếu”, không đáp ứng được nhu c ầu của vợ nên hắn mới “giúp đỡ”. Cơn ghen trào lên cùng với sự tức giận tột độ đã che mất lý trí, Sướng vơ cây súng kíp dựng góc nhà, chĩa vào người bạn trắc nết, bóp cò. Bạn thiệt mạng còn Sướng phải trả giá bằng bản án 20 năm tù về tội Giết người.

Sau mỗi lần hai đứa con lên thăm, Sướng vui lắm. Nhìn thấy chúng lớn khôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn cũng coi như được an ủi phần nào. Sướng bảo, sẽ cố gắng cải thật tốt, biết đâu được ra trại kịp lúc con cái dựng vợ gả chồng. Khi đó có người đưa con gái về nhà chồng nó cũng đỡ tủi thân hơn. “Tôi được gặp con 2 lần rồi, lần nào hỏi con trai có bạn gái chưa nó đều cười. Nó bảo đợi tôi về lo chuyện cưới xin cho nó còn bây giờ chỉ nghĩ chuyện đi làm thôi. Con nói thế khiến mình lại lo vì chỉ sợ không làm được”, Sướng bộc bạch.

Nông Quang Sướng cùng các phạm nhân khác lao động sản xuất trong trại cải tại Quyết Tiến

Biết tội lỗi của mình và hiểu lòng mình muốn gì nên những năm ở trong trại Sướng không dám lơi là, lúc nào cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để được giảm án, sớm quay về với cuộc sống tự do. Sau 2 lần giảm án, đến nay Sướng chỉ còn khoảng 4 năm cải tạo nữa là được ra trại. Mấy năm gần đây, điều Sướng nghĩ đến nhiều nhất là không biết con trai đã có bạn gái chưa. Rồi cứ nghĩ đến chuyện về kịp cái lúc con lấy vợ thì hạnh phúc biết bao.

Kể một mạch hết những biến cố trong cuộc đời mình thì Sướng ngừng lại, đôi mắt nhìn xa xăm. Có lẽ, Sướng đang nghĩ về ngày được đoàn tụ, được bữa cơm gia đình ấm cấm. Sau tất cả, Sướng vẫn rất yêu vợ. Sướng muốn hàn gắn tình cảm, muốn xây dựng một gia đình đúng nghĩa sau ngày trở về.

Your browser does not support HTML5 video.

Cuồng ghen, giết vợ “hờ” sau khi “ân ái”