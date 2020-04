Ân hận muộn màng của người đàn ông vào tù vì phút “ma xui quỷ khiến”

Ngày 25/3/2019, toàn án nhân dân (TAND) thành phố Hồ Chí Minh đưa bị cáo Liêu Bảo Phú ra xét xử về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tại phiên xử, Phú không có mặt mũi nào để đối diện với gia đình và người bị hại, thế nhưng, khi được nói, hắn vẫn thanh minh rằng đó chỉ là phút giây “ma xui quỷ khiến” nên dẫn đến hành vi đồi bại đó.

Bằng chứng không thể chối cãi

Sáng ngày 28/3/2018, anh H. (ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ) đưa tiền cho con gái là cháu T. (SN 2006, bị câm điếc bẩm sinh) ra đầu hẻm mua pin về lắp đồng hồ. Mặc dù từ nhà ra đầu hẻm chỉ mất vài phút đi bộ của trẻ con nhưng cháu T. đi mãi không về. Lo lắng, vợ chồng anh H. huy động người thân cùng bà con hàng xóm đổ xô đi tìm. Nhưng khi trở về, anh H. đã thấy con ngồi trước nhà, tay cầm tờ tiền 50.000 đồng và một chai nước ngọt. Thấy con có nhiều biểu hiện lạ, mẹ dùng cử chỉ tay để gặng hỏi thì cháu ra hiệu có chuyện. Mẹ T. đưa vào nhà vệ sinh kiểm tra thì thấy vùng kín của con bị sung đỏ, chảy máu.

Biết mẹ đã lờ mờ đoán được ra chuyện gì, T. khều tay mẹ dẫn đi. Hôm đó, cháu bé chỉ đường cho mẹ đến nhà nghỉ mà trước đó cháu đã vào. Nghi ngờ có chuyện chẳng làng, mẹ T. gặng hỏi chủ nhà nghỉ có phải có người vừa đưa con gái mình vào đây không thì chủ nhà nghỉ từ chối trả lời. Chỉ cho đến khi cả bố lẫn mẹ T. yêu cầu xem camera an ninh của khách sạn thì mọi chuyện mới sáng tỏ. “Ông trời công bằng lắm, có lẽ vì T. bị câm điếc bẩm sinh mà ông cho con tôi khả năng khác là thông minh và ghi nhớ rất tốt. Chính T. đã chỉ đường cho bố mẹ đến nơi mà con bị hãm lại. Lúc xem camera an ninh, vợ chồng tôi như đứt từng khúc ruột”, mẹ cháu T. kể lại.

Sau khi xác thực được mọi chuyện, họ lập tức lên Công an trình báo. Nhận được tin báo, Công an địa phương vào cuộc xác minh. Camera an ninh ở khu vực gần nhà cháu T. đã lưu lại hành ảnh một người đàn ông gọi cháu lên xe và chở đến nhà nghỉ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát chỉ mất 3 ngày để lần ra nghi phạm là Liêu Bảo Phú. Đối tượng này bị triệu tập lên trụ sở làm việc. Phú thừa nhận đã đưa cháu T. vào nhà nghỉ nhưng không biết cháu bị câm điếc bẩm sinh. Phú khai, tại phòng nghỉ chỉ sờ mó bên ngoài chứ không thực hiện hành vi giao cấu. Khi kiểm tra điện thoại của Phú, cơ quan điều tra phát hiện một số clip ghi lại cảnh Phú dùng tay sờ vùng kín của nạn nhân.

Phú khai, người trong clip là cháu T. và dùng clip đó để chứng minh bản thân không hiếp dâm cháu T. mà chỉ sờ mó. Tuy nhiên, mẹ cháu T. lại khẳng định, người trong clip không phải con gái mình. Sau đó Phú buộc phải thú nhận, đó không phải cháu T, mà là một “gái bán hoa” Phú từng qua lại trước đó vài năm. Nhưng Phú vẫn một mực khẳng định không giao cấu với nạn nhân, chỉ sờ mó. Những lời khai của Phú sau đó được thông dịch viên dịch lại cho cháu T. nghe. Cháu bé thể hiện thái độ vô cùng tức giận. Theo các thông dịch viên, cháu T. nói rằng, chính Phú đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu chứ không phải là sờ mó như đã khai.

Nhận thấy lời khai có mâu thuẫn, cơ quan điều tra quyết định đưa cháu T. đi giám định dưới sự bảo hộ của mẹ nạn nhân. Kết quả giám định cho thấy, màng trinh của nạn nhân có dấu hiệu bị giãn rộng, phát hiện có AND của Phú trong mẫu dịch phết âm đạo và phết vùng hậu môn. Từ những căn cứ đó, Phú không còn gì để chối cãi, cuối cùng hắn bị khởi tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Niềm tin vỡ nát, hối hận muộn màng

Trong phiên tòa xét xử hôm ấy chỉ có bồi thẩm đoàn, bị cáo, luật sư, người phiên dịch cho trẻ câm điếc, bố mẹ nạn nhân, và chị N. (vợ Phú). Khi chủ tọa chất vấn “tại sao không quen cháu T. mà lại chở cháu đi” thì bị cáo trả lời: “Để quan hệ tình dục . Tuy nhiên, khi đến nhà nghỉ, cởi đồ thì thấy cháu nhỏ quá nên không thực hiện hành vi giao cấu mà chỉ sờ mó bên ngoài”.

Bị cáo Phú vừa dứt câu thì chủ tọa mời thông dịch viên đứng lên thuật lại lời khai của cháu T.. Theo vị thông dịch viên, cháu T. nói rằng, Phú đã giao cấu với cháu chứ không phải sờ mó, sờ soạng như đã khai trước tòa và cơ quan điều tra trước đó. “Không ai hiểu được cảm xúc của T. trước những gì đã xảy ra, những điều cháu gặp phải có lẽ quá khủng khiếp. T. không nói được, không nghe được và cũng không thể phản kháng được trước hành vi tội ác của bị cáo”, người thông dịch viên bật khóc sua khi dứt câu nói.

Theo lời kể của bố mẹ nạn nhân, gia đình thuê một căn nhà ở Sài Gòn sống. Ngoài ra, mẹ tận dụng nó để bán hàng, còn bố đi phụ hồ, T. thì chưa một ngày được đến trường như các bạn cùng trang lứa. Từ khi sự việc xảy ra, gia đình không còn thấy sự hồn nhiên của cô bé nữa. T. có dấu hiệu sợ người lạ, thường ngồi lì trên gác, ít xuống nhà, tính cách cũng trở nên trầm lắng hơn.

Dù đã theo dõi phiên từ đầu đến cuối nhưng trong lòng chị N. (vợ Phú) vẫn đau đáu câu hỏi “tại sao Phú lại làm thế với cháu T.”. Chị N. nhớ lại, hôm Phú bị bắt là lúc nửa đêm nhưng Công an chỉ nói khéo là đưa Phú về trụ sở để kiểm tra hành chính. Hết một ngày, chị N. đến Công an hỏi thì mới biết, chồng bị bắt để điều ra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. “Lúc nghe công an thông báo như vậy, tôi thấy có gì đó sai sai, tôi nghĩ có chút gì đó nhầm lẫn...", chị N. nhớ lại.

Theo chị N., chị không bao giờ nghĩ chồng là người như vậy. Bởi suốt 5 năm yêu nhau, sau đó là 3 năm kết hôn, Phú chưa từng để vợ nghĩ mình là kẻ trăng hoa, cũng chưa từng để lộ mối quan hệ ngoài luồng nào. Khi chị N. xin cơ quan điều tra cho gặp chồng, Phú vẫn cố gieo vào đầu vợ suy nghĩ mình trong sạch với câu nói “đừng tin lời Công an nói”.

Nhưng cho đến khi có kết quả giám định, chị N. vào trại thăm thì Phú chẳng còn biện minh nữa. Vừa gặp vợ, hắn quỳ xuống khóc xin lỗi và xin được tha thứ. Phú thanh minh “lúc đó không hiểu sao ma xui quỷ khiến anh mới làm vậy”. Nghe xong câu đó, chị N. chỉ động viên Phú cải tạo cho tốt, còn chuyện có tha thứ hay không thì để thời gian trả lời. Nói vậy, nhưng chị N. đã có câu trả lời của mình. "Chẳng thà anh ấy ăn cướp, ăn trộm, chẳng thà anh ấy đi ra ngoài "ăn bánh trả tiền" tôi còn cảm thấy đỡ tủi nhục. Đằng này... Biết việc anh ấy làm rồi tôi không thể tha thứ. Tôi không thể coi như không có chuyện gì để quay lại từ đầu", chị N. nói.

Trước phiên xử, chị N. vẫn vào thăm nuôi, gửi tiền, gửi quà hàng tháng. Có nhiều người chơi thân bảo chị bỏ quách đi cho xong chứ vương vấn gì cái loại chồng này. Nhưng chị N. nói, dù không còn tình thì cũng còn nghĩa, chị sẽ lo cho Phú đến khi xét xử xong thì mới gửi đơn ly hôn. Còn nữa, chị phải đưa đứa con 2 tuổi đi khám sau phiên xử bởi từ khi bố bị bắt, chị thấy con có dấu hiệu bị ảnh hưởng tâm lý, có dấu hiệu Trầm cảm

Có lẽ đến giây phút ngồi trong phòng giam, Phú đã dẫn thấm thía về hậu quả mà mình gây ra. Nhưng đến lúc này, dù có quỳ gối hay khóc lóc thì cũng chỉ là sự ân hận muộn màng, niềm tin đã vỡ, gia đình tan đàn xẻ nghé…

Là luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại, bà Trần Thị Ngọc Nữ đã chỉ ra hàng loạt tình tiết tăng nặng đối với Liêu Bảo Phú như: khai báo không trung thực, cố tình quên mật khẩu điện thoại, dùng clip khác để làm chứng cứ giả nhằm giảm nhẹ tội… Từ đề nghị của Viện kiểm sát, luật sư, lời khai của bị cáo, tình tiết trong vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) kết luận, bị cáo đã phạm tội hieoes dâm người dưới 16 tuổi. Bị truy tố ở khung hình phạt có mức án cao nhất là 15 năm tù, bị cáo bị tuyên phạt 11 năm tù. Sau khi HĐXX tuyên án, bị cáo nói, gia đình sẽ kháng cáo. Còn phía gia đình bị hại cũng khẳng định sẽ kháng cáo, bởi bản án dành cho bị cáo là quá nhẹ. Đến ngày 27/9/2019, TAND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xử phúc thẩm, tuyên tăng án từ 11 lên 13 năm tù đối với bị cáo Liêu Bảo Phú.





