Ăn hoa quả có nồng độ cồn cũng bị xử phạt, CSGT nói gì?

Mới đây, việc điều chỉnh mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn theo luật Phòng, chống tác hại của rượu bia 2019 đang khiến dư luận và người dân hết sức quan tâm. Cụ thể, từ ngày 1/1/2020, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt chính thức có hiệu lực.

Quy định nêu rõ, cấm người tham gia giao thông điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Do đó, chỉ cần phát hiện trong hơi thở hoặc máu có nồng độ cồn, dù ít hay nhiều cũng sẽ bị xử phạt với mức xử phạt cao nhất đối với người điều khiển xe ô tô sẽ là từ 30-40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng; đối với người điều khiển xe mô tô sẽ là từ 6-8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng, còn người điều khiển xe đạp, xe thô sơ cũng sẽ bị phạt từ 400.000-600.000 đồng.



Nhiều người dân hoang mang về việc xử phạt nồng độ cồn.



Trước thông tin này, một số người dân vô cùng hoang mang vì dù không uống rượu bia đi chăng nữa nhưng cứ đo thấy cồn là vi phạm và bị xử phạt thì không cần uống rượu bia mà chỉ ăn hoa quả có cồn thôi cũng có thể bị xử phạt. Chia sẻ về vấn đề này, Trung tá Vũ Mạnh Nam - Đội phó Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã lên tiếng bác bỏ.

Chia sẻ với PV Trí Thức Trẻ, Trung tá Vũ Mạnh Nam cho biết, từ ngày 1/1/2020, toàn bộ các đơn vị đã đồng loạt ra quân để xử lý vi phạm về nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.



Trung tá Vũ Mạnh Nam - Đội phó Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã lên tiếng bác bỏ việc chỉ ăn hoa quả có cồn thôi cũng có thể bị xử phạt.

Từ ngày tiến hành và thực hiện theo Nghị định 100, Trung tá Nam cho hay chưa bắt gặp trường hợp nào chỉ ăn hoa quả, điều khiển phương tiện giao thông mà có nồng độ cồn trong khí thở. Ông khẳng định: "Đó chỉ là lý do để chống đối khi vi phạm. Sẽ không có cơ quan chức năng nào xử phạt oan về hành vi uống rượu bia.



Theo đó, chúng tôi sẽ chứng minh để người dân tâm khục khẩu phục chứ không có chuyện ăn hoa quả mà bị xử phạt, máy đo nồng độ cồn cũng đã được cơ quan quản lý kiểm định đảm bảo. Tôi cũng khẳng định không có chuyện ăn hoa quả mà lên được nồng độ cồn khi kiểm tra".



Thực hư việc ăn quả vải bị máy đo báo nồng độ cồn. Nguồn: VTC 14

