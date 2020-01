Ăn hoa quả trước khi lái xe cũng có thể bị phạt lỗi nồng độ cồn tới 40 triệu đồng?

Ngày 1/1/2020, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới của nghị định này được dư luận quan tâm là việc điều chỉnh mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn theo luật Phòng, chống tác hại của rượu bia 2019. Theo đó, cấm người tham gia giao thông điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Như vậy, chỉ cần phát hiện được có cồn trong hơi thở hoặc máu, dù ít hay nhiều cũng sẽ bị xử phạt. Cụ thể, mức xử phạt cao nhất đối với người điều khiển xe ô tô sẽ là từ 30-40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng; đối với người điều khiển xe mô tô sẽ là từ 6-8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng, còn người điều khiển xe đạp, xe thô sơ cũng sẽ bị phạt từ 400.000-600.000 đồng, theo Thanh Niên

Mức xử phạt khi phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở có thể lên tới 40 triệu đồng.

Trước thông tin này, một số người tỏ ra rất lo lắng vì nếu cứ đo thấy cồn là vi phạm thì không cần uống rượu mà chỉ ăn hoa quả thôi cũng có thể bị xử phạt. Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, lo lắng này hoàn toàn có cơ sở.

Theo PGS.TS Thịnh, một số loại hoa quả có chứa lượng đường cao như vải, nho, xoài... khi để ở môi trường bên ngoài cũng có thể dễ dàng lên men rượu. Khi ăn các loại quả này, đường sẽ bám vào khoang miệngnên khi thổi vào máy đo nồng độ cồn chắc chắn sẽ đo được.



"Bởi máy đo nồng độ cồn không xác định đối tượng uống rượu bia hay không mà rất nhạy với cồn, do đo tự động nên mới xảy ra tình trạng ăn vải cũng thổi ra nồng độ cồn", PGS.TS Thịnh nói dù ăn ít hay nhiều thì máy đo vẫn báo nồng độ cồn trong khoang miệng sau khi ăn hoa quả, theo "Bởi máy đo nồng độ cồn không xác định đối tượng uống rượu bia hay không mà rất nhạy với cồn, do đo tự động nên mới xảy ra tình trạng ăn vải cũng thổi ra nồng độ cồn", PGS.TS Thịnh nói dù ăn ít hay nhiều thì máy đo vẫn báo nồng độ cồn trong khoang miệng sau khi ăn hoa quả, theo VTC News.

Vải là loại quả dễ lên men

Thực tế, có không ít trường hợp các tài xế bị "hiểu nhầm" khi ăn hoa quả trước khi lái xe. Hồi tháng 5/2019, một tài xế ở huyện Như Đông thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã bị cáo buộc uống rượu bia trước khi lái xe trong khi thực chất người này chỉ... ăn sầu riêng.

Vì vậy, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, khuyên các tài xế tốt nhất nên tránh ăn nhiều các sản phẩm có khả năng lên men vì cồn hoa quả hay cồn rượu bia cùng là một loại cồn, kể cả là ít hay nhiều.



"Theo tôi nghĩ, điều khiển phương tiện thì các tài xế cũng nên tránh sử dụng các loại hoa quả có khả năng lên men, nếu không khi bị kiểm tra nồng độ cồn sẽ khó mà giải thích".

Còn nếu đã "trót" ăn, các tài xế nên xúc miệng kỹ và ngồi nghỉ 30-60 phút để lượng cồn bay hết trước khi lưu thông trên đường.

Your browser does not support HTML5 video.

Tài xế bị thổi phạt vì ăn sầu riêng trước khi lái xe

Kiều Đỗ (t/h)