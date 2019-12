Án mạng ngày Noel: Người đàn ông bị đâm chết tức tưởi vì lật kèo tiền bo massage “thư giãn`

Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) thông tin, ngày 25/12, đơn vị đã hoàn thành thủ tục bàn giao nghi phạm Huỳnh Thị Phương Anh (16 tuổi, ngụ tại phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiến hành điều tra, xử lý về hành vi giết người theo đúng quy định của Pháp luật

Theo thông tin chuyển lên từ Công an TP Long Xuyên, khoảng 18h ngày 24/12, Lâm T.H. (31 tuổi, An Giang) đến cơ sở massage 77 (nằm trên đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) đế massage “thư giãn”. Tại đây, chủ cơ sở cử Huỳnh Thị Phương Thanh (tiếp viên nữ) đến phòng massage cho anh H..

Ngoài tiền massage trả dưới quầy lễ tân thì tại phòng massage, anh H. và tiếp viên Phương Anh có giao dịch về tiền bo. Theo đó, anh H. sẽ bo 500.000 đồng cho Phương Anh sau khi hoàn thành công việc. Tuy nhiên, sau khi “thư giãn” cùng nhau, anh H. chỉ trả cho Phương Anh 250.000 đồng.

Hiện trường vụ án

Chỉ nhận được một nửa tiền bo, Phương Anh vô cùng tức tối, cô cho rằng bản thân đã bị anh H. lừa. Nữ tiếp viên sau khi nhận tiền bo xong đã hùng hổ đi xuống bãi để xe của cơ sở massage, mở cốp lấy 1 con dao định cắt đồ vật. Đúng lúc này, anh H. đi từ trên phòng massage xuống, bất ngờ rút dây nịt bụng đánh Phương Anh. Lúc này, Phương Anh vẫn chưa hiểu tại sao mình bị đánh.

Bị đánh khá đau nên nỗi căm tức của cô dâng trào, trong tay đang cầm dao nên Phương Anh quay lại vung dao đâm vào mạn sườn trái của H. khiến người này gục xuống rồi từ từ lịm đi.

Phát hiện sự viện, một số người trong cơ sở massage đã chạy lại định đưa nạn nhân đi cấp cứu, song anh H. đã tử vong. Vì sợ làm hỏng hiện trường nên một số người có mặt đã đề nghị mọi người đứng cách xa hiện trường, khống chế Phương Anh, đồng thời gọi điện đến Công an báo án.

Ngay sau đó, Công an có mặt tại hiện trường tiến hành thu thập hung khí, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Phương Anh ngay sau đó bị áp giải về trụ sở lấy lời khai.

Về phần nạn nhân H., sau khi khám nghiệm tử thi xong, cơ quan chức năng sẽ bàn giao thi thể lại cho gia đình đưa về an táng theo đúng phong tục địa phương.

