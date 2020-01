Án mạng chiều ngày 30 tết: Kẻ làm muốn tàn độc giết cả gia đình chỉ vì bị chủ chửi mắng

Chiều 30 Tết năm 2017, thi thể 5 người trong 1 gia đình được một người giao gà phát hiện trong tình trạng đang phân hủy mạnh. Ngay lập tức Công an vào cuộc điều tra.

Cụ thể, khoảng 9h30 ngày 15/2 (tức 30 Tết), người giao gà đến hẻm 313 đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) thì phát hiện một người phụ nữ gần 35 tuổi chết ở trước cửa nhà. Ngay lập tức thông tin được trình báo cơ quan chức năng

Công an có mặt tại hiện trường và tiến hành khám nghiệm, xác định: nạn nhân nữ tên Hồng; ngoài ra còn có các nạn nhân khác là ông Chinh (chủ nhà, chồng bà Hồng; 3 người con (gồm 1 nam, 2 nữ) đang học lớp 7, 5 và mẫu giáo. Các thi thể đã bắt đầu phân hủy.

Hiện trường vụ án

Theo điều tra, vợ chồng ông Chinh người Thanh Hóa, có điều kiện, làm nghề gia công máng xối inox. Chiều ngày 27 Tết người dân vẫn thấy gia đình rất vui vẻ nhưng đến sáng 28 Tết thì không thấy ai, bạn bè, hàng xóm gọi điện không thấy bắt máy. Tại hiện trường phát hiện chiếc xe SH của chủ nhà vẫn còn nguyên.

Xác định đây là một vụ trọng án, lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động nhiều phòng nghiệp vụ cùng tham gia phá án. Công an có tìm thấy 2 con dao dính máu đem đi giám định thì xác định đây là hung khí gây án. Ngoài ra còn phát hiện một số tài sản như điện thoại, xe gắn máy bị mất nên xác định đây là vụ giết người, cướp của.

Công an tiến hành trích xuất camera, khoanh vùng được nghi phạm . Thêm nữa, người dân xung quanh kể khi sự việc xảy ra con chó bec-giê không sủa, chứng tỏ hung thủ là người thân quen của gia đình.

Trong số các nghi phạm thì nổi lên đối tượng Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, trú tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Tình là người làm công trong nhà ông Chinh và có ăn bữa tất niên cùng gia đình ông Chinh hôm 27 Tết. Tuy nhiên, trong tất cả người làm công thì Tình là đối tượng duy nhất Công an không liên lạc được.

Kẻ làm thuê ác độ phải trả giá bằng bản án tử hình cho hành vi của mình

Lực lượng chức năng đã phải tổ chức lực lượng, cắm chốt chặn ở cửa khẩu ở Long An, Tây Ninh, An Giang… đề phòng đối tượng này bỏ trốn. Đồng thời, một tổ điều tra được cử về quê Tình để truy tìm tội phạm.

Tại quê, bố mẹ Tình cho biết không có liên lạc được với con và cũng không biết nó ở đâu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trư mùng 1 Tết, tổ công tác bắt giữ được Tình khi đang ngồi nhậu ở quán 1 người bạn tại huyện Bến Lức (Long An), tại đó còn thu giữ 1 chiếc xe máy của gia đình nạn nhân bị mất.

Tại trụ sở Công an, trước bằng chứng xác thực, Tình cúi đầu nhận tội. Nghi phạm khai, lên TP Hồ Chí Minh xin việc làm ở cơ sở gia công máng xối inox nhà ông Chinh. Tại cơ sở này còn 2 người làm công khác đều quê ở Thanh Hóa . Tình cho rằng, hai người kia là đồng hương nên được ưu ái hơn mình. Tình thường xuyên bị ông bà chủ chửi mắng, vì thế đã lên kế hoạch trả thù.

Chiều nagfy 27 Tết, Tình ở lại ăn tất niên cùng gia đình nạn nhân Chinh. Tại đây, khi gia đình không để ý đã xuống tay sát hại một cách dã man. Sau khi bắt được hung thủ, hoàn thành hồ sơ án, VKSND TP Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ sang tòa án đề nghị truy tố Tình về tội giết người.

Ngày 9/7/2018, phiên tòa xét xử được mở ra. Tình có nhiều tình tiết tăng nặng như giết nhiều người, giết Trẻ em , che giấu tội phạm khác… Vì thế HĐXX quyết định tuyên Tình mức án Tử hình về tội Giết người, 8 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình. Ngoài ra, còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.

