Án mạng đêm 30 Tết: Kinh hoàng kẻ giết người rồi đốt xác phi tang dấu vết, đánh lạc hướng điều tra

Năm 2017, dư luận xôn xao về vụ án cướp của, giết người , phóng hỏa phi tang man rợ vào đúng đêm 30 Tết. Đến cuối năm 2018, hung thủ Trần Văn Tỉnh bị đưa ra xét xử với 3 tội danh: Cướp tài sản, Giết người, Hủy hoại tài sản với mức án chung thân. Tuy nhiên, sau đó có đơn kháng cáo từ người nhà nạn nhân nên tòa án đã mở phiên xử phúc thẩm vào tháng 5/2019. Kết thúc phiên xử, Tỉnh bị tuyên án tử hình.

Theo cáo trạng của VKSND, khoảng 19h ngày 27/11/2017, (tức 30 Tết âm lịch), bịc áo Trần Văn Tỉnh đến nhà anh Nguyễn Văn Thống (SN 1973) uống rượu, ăn cơm tết niên. Đến khoảng 20h30, anh Tỉnh ra về thì phát hiện chủ nhà sơ sểnh nên nhanh tay “cầm” điện thoại của chủ nhà rồi chuồn thẳng.

Bị cáo Trần Văn Tỉnh

Trên đường về thì Tỉnh phát hiện lán của ông Trần Văn Trường sáng điện ở giữa cánh đồng vắng nên liền đi bộ vào xem. Bước đến lán, thấy ông trường đang nằm ngủ nên Tỉnh nảy sinh ý định trả thù ông Trường vì trước đó hai bên từng có mâu thuẫn với nhau.

Tỉnh tìm được một chiếc cuốc trong lán nên đã dùng nó bổ nhiều nhát vào đầu ông Trường. Chưa dừng lại, để xem ông Trường chết hay chưa hắn còn nhặt một số mảnh gỗ, gạch vụn ném vào mặt nạn nhân xem có phản ứng gì không.

Khi biết nạn nhân đã chết, Tỉnh liền nảy sinh thêm ý định đốt xác để đánh lạc hướng điều tra và phi tang các dấu vết tại hiện trường . Khi ngọn lửa bùng cháy, gã nhay tay nhặt chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Người dân thôn Kim Hạ, xã Kim Lũ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) phát hiện lửa cháy dữ dội từ nhà ông Trần Văn Trường nên đã chạy đến dập lửa và báo Công an.

Nạn nhân Trần Văn Trường

Sau khi dập lửa xong thì phát hiện thi thể ông Trường bị cháy xém, trên người có nhiều vết thương. Xác định đây là một vụ trọng án nên Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp với Công an TP Hà Nội để điều tra.

Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc làm việc xác định, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, vỡ xương sọ, dập và chảy máu não chứ không phải bị chết cháy. Sau 4 ngày khẩn trương điều tra, Công an xác định được Tỉnh là nghi phạm số 1 của vụ án này.

Dù bị có đầy đủ bằng chứng kết tội nhưng khi bị đưa ra tòa xét xử sơ thẩm vào tháng 12/2018, Tỉnh vẫn không thành khẩn khai báo. Khép lại phiên xử sơ thẩm, Tỉnh bị tuyên án chung thân.

Đến phiên xử phúc thẩm, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất côn đồ, đê hèn nên cần áp dụng hình phạt tương xứng mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung. Từ những phân tích trên, tòa tuyên án: Trần Văn Tỉnh tử hình về tội “Giết người”; giữ nguyên mức án 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 9 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.





Nga Đỗ (t/h)