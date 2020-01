Án mạng đêm mưa bão: Rùng rợn lời khai của gã trai trẻ giết, hiếp dâm người đàn bà chăn trâu

Ngày 27/7/2014, chị Âu Thị Ninh (40 tuổi, trú ở thôn Độc Lập, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang ) đi chăn trâu đến nửa đêm vẫn chưa về khiến gia đình vô cùng lo lắng. Đúng hôm đó, trời nổi giông bão nên cả nhà không có cách nào liên lạc với chị.

Trong đêm đó, đứa con trai đang học ở Hà Nội của chị bỗng nhận dược cuộc gọi nhỡ của mẹ. Ngay lập tức cậu gọi lại thì nghe thấy giọng đàn ông nói: “Mày muốn mẹ mày sống thì đến gặp tao”. Cả đêm đó, gã đàn ông bí ẩn gọi đi gọi lại và chỉ nhắc duy nhất một câu đó. Sau cùng, gã ta nhắn một tin nhắn yêu cầu con trai chị Ninh chuẩn bị hai trăm triệu tiền chuộc mẹ và không được báo gia đình. Nhưng vì gia đình khó khăn không có tiền nên quyết định báo công an.

Trong đêm mua bão, Công an huyện Yên Sơn phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành tìm kiếm chị Ninh tại khu vực chị hay thả trâu. Một số người trong xóm phát hiện đàn trâu vẫn thơ thẩn nhai cỏ giữa bãi trống nhưng không hề thấy bóng dáng chị Ninh.

Đến rạng sáng 28/7, lực lượng chức năng phát hiện thi thể người phụ nữ nằm sấp trong bụi rậm. Qua khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là chị Âu Thị Ninh. Nạn nhân tử vong do đa chấn thương và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Qua phân tích, cơ quan điều tra nghi ngờ hung thủ là người ở quanh hiện trường. Cơ quan điều tra cử các trinh sát xuống địa phương truy tìm hung thủ, đặc biệt chú ý đến các nam giới bị trầy xước ở chân tay, mặt mũi không rõ nguyên nhân. Cuối cùng, họ khoanh vùng được nghi phạm số 1 là Kiều Phước Thọ (ở thôn Độc Lập).

Kiều Phước Thọ chính là kẻ sát hại người phụ nữ chăn trâu đáng thương

Theo điều tra, ngày xảy ra sự việc, bố mẹ Thọ xuống Hà Nội chữa bệnh. Thỉnh thoảng Thọ có lên thăm nương keo của gia đình gần hiện trường vụ án. Khi đám tang chị Ninh diễn ra, Thọ có đến xem nhưng thái độ rất bình thường.

Cơ quan điều tra triệu tập Thọ đến làm việc nhưng tên này lì lợm, không chịu khai gì, một mực chối tội ngay cả khi cơ quan điều tra phát hiện tin nhắn hắn đe họa gia đình nạn nhân. Hắn nói: “Các chú công an từ bắn vào máy của cháu”. Thế nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các điều tra viên cũng buộc Thọ phải khai nhận tội ác.

Thọ khai, hôm xảy ra sự việc hắn mặc áo mưa, cầm dao quắn đi thăm ruộng lúa gần nhà, tiện đường lên thăm nương keo. Đúng lúc đó phát hiện chị Ninh đang cho trâu gặm cỏ trong nương, Thọ liền dùng chuôi dao đánh vào trán nạn nhân. Chị Ninh cố gắng bỏ chạy thì bị trược chân ngã úp mặt vào bụi cây ven đường.

Thấy vậy, Thọ lao vào đạp và dùng dao chém nhiều nhát vào đầu nạn nhân . Tưởng chị Ninh đã chết, Thọ cầm theo dao quay lại nhặt đồ cá nhân của chị giấu vào trong bụi. Khi chị Ninh tỉnh lại có ý định bỏ trốn thì bị phát hiện. Thọ lại hành động không ghê tay, hắn cầm dao vụt trúng gáy khiến nạn nhân gục xuống đất.

Sợ bị phát hiện, Thọ lôi người phụ nữ bất tỉnh lên đỉnh đồi, quyết giết chết nạn nhân bằng cách bóp cổ. Khi chị Ninh chống cự, Thọ đạp liên tiếp vào chỗ hiểm. Sau cùng, hắn dùng con dao quắn đâm nhiều nhát vào ngực, cổ cho đến khi nạn nhân bất động.

Hắn kéo chị Ninh vào trong bụi thì thấy áo bị lật lên lộ phần lưng và bụng, hắn liền nổi thú tính. Giữa đồi hoang vắng, hắn lao vào hiếp dâm nạn nhân. Thấy chị Ninh thều thào kêu cứu hắn liền vơ con dao chém thêm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Trước khi rời khỏi hiện trường hắn lấy điện thoại của nạn nhân.

Về nhà, hắn rửa sạch dao dính máu, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm. Đúng lúc này hắn nghĩ ra trò tống tiền gia đình. Hắn tìm số điện thoại của con trai chị Ninh, gọi điện, nhắn tin đòi tiền chuộc. Hắn còn nghĩ rằng, nhắn xong đốt sim đi là xong. Thậm chí hôm đám ma chị Ninh hắn cũng có mặt và đó là lý do hắn bị triệu tập đến Công an.

Nga Đỗ (t/h)