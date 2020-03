Án mạng kinh hoàng bên trong kiot khóa trái ở Bình Dương: Vợ chết, chồng nguy kịch

Đếm ngày 31/3, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương ) nhận được tin báo về vụ án mạng trên địa bàn thành phố. Ngay lập tức đơn vị xuống khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng.

Theo thông tin từ các nhân chứng kể lại, khoảng 21h30 cùng ngày, hàng xóm nghe thấy có tiếng la hét thất thanh phát ra từ kiot đặt sau khu công nghiệp Việt Hương (thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An). Nghi có điều gì đó không lành nên một số người đã chạy sang kiểm tra.

Thấy cửa đóng kín, người dân nhìn qua kẽ hở thì phát hiện cặp vợ chồng chủ kiot nằm bất động trên vũng máu. Một số người dân cố gắng kéo cửa để đưa nạn nhân đi cấp cứu thì phát hiện cửa bị khó trái từ bên trong.

Ngay lập tức, một số người dân trình báo sự việc đến Công an địa phương. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, sử dụng nhiều công cụ phá cửa tiếp cận hiện trường

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm

Tại đây, cơ quan điều tra phát hiện người vợ đã tử vong với nhiều vết thương trên người. Còn người chồng trong tình trạng nguy kịp với vết thương ở vùng bụng. Công an và người dân đã nhanh chóng đưa người chồng đi chấp cứu.

Theo một số nhân chứng, trước thời điểm xảy ra án mạng, cặp vợ chồng này có xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Chiều ngày ngày 31/3, họ đóng kín kiot ở bên trong. Đến tối cùng ngày thì xảy ra vụ việc thương tâm trên.



Hiện Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Một vài cán bộ điều tra đã được cử đến Bệnh viện theo dõi tình hình người chồng. Nếu tỉnh lại, Sức Khỏe ổn định sẽ lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra.

Cách đây hơn một tháng tại huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cũng xảy ra vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình . Cụ thể, khoảng 18h ngày 11/2, tại nhà riêng ở thôn Thái Chấn Sơn (xã Đại Hưng) giữa chị Võ Thị H. (SN 1988) và chồng là Trần X. T. (SN 1983) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Không tìm được tiếng nói chung, chị H. đã dùng dao mổ lợn đâm vào ngực trái của chồng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, một số người thân đã đưa nạn nhân đến bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam cấp cứu. May mắn, vết thương không quá sâu nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Mâu thuẫn chuyện gia đình, 2 vợ chồng chết trong đêm

