Án mạng kinh hoàng dưới hang sâu: Chiếc đầu trọc của con trai tố cáo tội ác của ông bố

Vào ngàu 24/7/2013, thôn dân sống ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đi tìm dê lạc thì phát hiện thi thể một người phụ nữ chết dưới hang sâu. Lúc này thi thể đang trong quá trình phân hủy nên không nhận dạng được chính xác là ai. Sau đó, sự việc được thôn dân dân trình báo lên cảnh sát địa phương.

Chuyên viên khám nghiệm tử thi có mặt tại hiện trường tiến hành làm việc. Qua khám nghiệm xác định, xương cuống lưỡi của nạn nhân bị gãy, phù hợp với suy đoán nạn nhân bị bóp cổ chết. Cảnh sát cũng suy đoán, hung thủ sau khi sát hại nạn nhân đã ném xác xuống hang núi để phi tang.

Theo báo đài địa phương đưa tin, khu vực nơi phát hiện hiện thi thể nạn nhân gần thôn Lý Gia. Đây là một vùng quê cực kỳ hẻo lánh, có nhiều hang sâu. Cái hang nơi phát hiện thi thể nạn nhân có miệng rộng, nằm trên sườn núi dốc nên chỉ một số ít người dân địa phương biết. Cảnh sát suy đoán, nạn nhân và hung thủ có lẽ là người dân sống thôn nào đó gần đây.

Thôn dân phát hiện thi thể Mạn dưới hang sâu

Cảnh sát tiến hành rà soát tất cả các hộ dân có người đi làm xa để hỏi chuyện về lần cuối liên lạc với người nhà. Khi đó, cha mẹ của người phụ nữ tên Trần Tiểu Mạn cho biết, lần cuối họ gặp con gái là giữa tháng 3/2013. Thời gian này phù hợp với thời điểm nạn nhân tử vong theo xác định của cơ quan pháp ý.

Cảnh sát địa phương bắt đầu đưa ra hàng loạt bức ảnh về quần áo của nạn nhân cho cặp vợ chồng già xem. Ngay lập tức họ xác nhận đó là quần áo của con gái mình. Cảnh sát tiến hành xét nghiệm AND và chứng thực nạn nhân có quan hệ huyết thống với cặp vợ chồng họ Trần.

Cảnh sát địa phương tiến hành điều tra điện thoại của nạn nhân thì phát hiện số điện thoại cuối cùng liên lạc với Mạn là của một người đàn ông họ Đổng sống cùng thôn. Người này làm nghề lái xe tải chở hàng. Cảnh sát đến gặp Đổng thì được biết, hai người có quan hệ tình cảm.

Lần cuối Đổng liên lạc với Mạn là vào tối ngày 15/3 để hẹn 2 ngày sau đưa Mạn vào thành phố thi bằng lái xe. Nhưng đến ngày 17/3, Đổng gọi thì không thấy Mạn bắt máy. Đổng nhiều lần liên lạc lại nhưng không được. Sau nhiều cuộc điều tra, cảnh sát loại Đổng ra khỏi danh sách tình nghi.

Trong lúc vụ án đang đi vào bế tắc thì cảnh sát địa phương nhận được tin báo từ hàng xóm của nạn nhân. Người hàng xóm này cho biết, buổi tối trước khi Mạn mất tích đã nghe thấy tiếng vợ chồng họ cãi nhau rất to. Sau đó Mạn chạy ra ngoài và người chồng đuổi theo nhưng từ đó không thấy Mạn về nữa.

Nghi vợ ngoại tình nên Đặng bóp cổ vợ đến chết rồi ném xuống hang sâu



Điều đáng nói, sáng hôm sau, Đặng (chồng Mạn) nói với mọi người rằng vợ đã bỏ đi theo trai. Vài ngày sau. Đặng đi làm thuê không quay về nữa.

Một người hàng xóm khác cho biết, sau khi Mạn mất tích, Đặng đã cạo trọc đầu cho con trai. Đây là phong tục của địa phương khi gia đình có cha hoặc mẹ mất, người con sẽ phải cạo trọc đầu để để tang. Chính chi tiết này đã giúp cảnh sát địa phương xác định được Đặng có thể là nghi phạm giết vợ.



Đến ngày 17/8/2013, cảnh sát bắt được Đặng khi hắn đang làm thuê ở Phúc Kiến. Tại trụ sở cảnh sát, Đặng khai nhận chính mình đã giết vợ.

Đặng khai, sau khi ra tù, tháng 5/2013, Mạn tình cờ quen biết Đổng, từ đó hai người thường xuyên liên lạc với nhau. Mạn đi theo tình nhân nhiều ngày không về. Đến tối ngày 16/3/2013, Mạn đem chuyện thi bằng lái xe và hợp tác làm ăn với Đổng nói cho chồng biết. Dù không bắt được quả tang hai người gian díu nhưng Đặng nghi ngờ vợ có điều gì đó khuất tất.

Thế là hai bên xảy ra cãi cãi. Mạn thu dọn quần áo rồi bỏ chạy ra ngoài. Biết vợ sẽ đi tìm Đổng nên Đặng đuổi theo. Đến dốc núi thì đuổi kịp vợ. Trong lúc cãi nhau tại đó, Đổng siết cổ vợ đến chết rồi ném xác xuống hang sâu để phi tang.

