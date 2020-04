Án mạng kinh hoàng từ món nợ `hậu ly hôn`

Chung sống với nhau gần 30 năm vậy mà khi đưa nhau ra tòa ly hôn, vợ chồng Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Thị Xuân lại không chỉ dứt tình mà còn cạn cả nghĩa. Tòa tuyên phải trả số tiền bồi thường chênh lệch tài sản thuộc sở hữu chung của hai vợ chồng nhưng Khánh chưa có để nên mâu thuẫn càng trở nên căng thẳng hơn. Đỉnh mâu thuẫn là khi Khánh trút mưa dao lên người hai đối tượng được vợ thuê để đòi nợ…

Món nợ “hậu ly hôn” dẫn đến án mạng

Năm 1990, Nguyễn Quốc Khánh (SN 1968, ngụ tại xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An ) phải lòng chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1971, trú cùng địa phương). Sau một thời gian tìm hiểu cũng như được sự thuận tình của hai bên gia đình, Khánh và chị Xuân nên duyên vợ chồng. Ít năm sau đó, gia đình trở nên đông hơn khi hai đứa con kháu khỉnh lần lượt ra đời. Đến nay, cả hai đứa con đã yên bề gia thất và giờ chính là thời gian để vợ chồng hưởng thụ sự nhàn nhã của cuộc sống, sớm tối quay quần bên mấy đứa cháu. Nhưng chẳng ái ngờ được, ở cái tuổi này rồi vợ chồng Khánh còn dấm dẳng giận dỗi nhau. Ban đầu chỉ là lời qua tiếng lại, ông nói gà bà nói vịt nhưng sau họ cự cãi từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Cứ dăm bữa nửa tháng hai bên lại không nhìn mặt nhau. Có khi vợ chồng ăn riêng nồi, ngủ khách phòng. Rồi tình cảm vợ chồng cứ thế tình cảm vợ chồng nhạt phai dần.

Biết chuyện, con cái Khánh ra sức khuyên can, hàn gắn. Có khi họ tổ chức cả buổi ăn uống, đi chơi để bố mẹ nguôi ngoai, nối lại tình cảm nhưng chẳn được. Cuối cùng mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, mối quan hệ vợ chồng chẳn thể hòa hợp được. Khánh và chị Xuân quyết định ly hôn vào giữa năm 2018. Chị Xuân nộp đơn lên Tòa án nhân dân huyện Đô Lương đề nghị ly hôn với lý do mâu thuẫn không thể giải quyết được. Xét thấy, vợ chồng Khánh – Xuân đã đi cùng một hành trình được ngót nghét 30 hơn, hơn nữa con cái cũng lập gia đình nên Tòa nhiều lần tổ chức các buổi hòa giải nhưng không thành. Sau cùng, Tòa chấp nhận đơn ly hôn của chị Xuân với anh Khánh.

Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh tại phiên tòa xét xử

Sau khi hoàn tất các thủ tục ly hôn , chị Xuân khăn gói về nhà mẹ đẻ sinh sống còn anh Khánh sống trong căn nhà cũ cùng cậu con trai. Kể từ sau khi dứt tình vợ chồng, Khánh và chị Xuân chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa, mối liên hệ du nhất của họ là giải quyết món nợ “hậu ly hôn”. Theo phân xử của tòa, Khánh phải trả cho vợ cũ 53 triệu đồng – đây là số tiền bồi thường chênh lệch tài sản thuộc sở hữu chung của hai vợ chồng. Nhưng Khánh chưa có tiền trả nên nhiều lần khất lần. Với chị Xuân, đã dứt tình thì sẽ cạn nghĩ, chị nhất định phải theo đòi Khánh cho đến cùng mới thôi. Điều này khiến mâu thuẫn giữa hai người trở nên gay gắt chưa từng thấy. Chị Xuân nhiều lần đến nhà yêu cầu chồng cũ trả tiền nhưng không được. Không thể “bó tay”, chị Xuân không tự mình đi đòi nữa mà thuê người khác đòi nợ giùm.

Qua các mối quan hệ xã hội , chị Xuân quen biết được anh Nguyễn Kim Đông (1987, trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) nên đã nhờ người này đòi nợ. Đầu tháng 4/2019, chị Xuân cùng anh Đông đến nhà để đòi nợ Khánh nhưng không được. Khoảng 10 ngày sau, hai người tiếp tục đi đòi nợ thì gặp Khánh ở ruộng lúa. Khánh bảo chưa có tiền trả. Quyết đòi bằng được số tiền này, sáng ngày 18/5/2019, anh Đông rủ thêm anh Nguyễn Công Gia (1986) cùng với chị đến nhà Khánh đòi nợ thêm lần nữa. Và “con giun xéo mãi cũng oằn”, Khánh không nhịn nữa. Biết vợ kéo 2 người đàn ông đến đòi nợ, Khánh hai tay hai dao, đứng trong tư thế sẵn sàng “nghênh chiến”.

Anh Đông vừa bước lên bậc tam cấp chưa kịp mở lời thì Khánh xông ra trút mưa dao xuống người anh Đông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy anh Đông bị Khánh tấn công gục tại chỗ, anh Gia liền chạy đến can thiệp thì bị Khánh chém nhiều nhát vào người. Thấy cảnh máu me kinh hoàng, chị Xuân la hét kêu cứu. Nghe thấy tiếng la hét, mọi người chạy sang khống chế Khánh, đồng thời đưa anh Gia đi bệnh viện cấp cứu . Theo cơ quan giám định pháp y, sau vụ tấn công, anh Gia tổn thương với tỉ lệ thương tật 45%.

Cái giá quá đắt

Giữa tháng 11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quốc Khánh về tội Giết người. Trong phiên tòa hôm đó rất đông người thân của bị cáo đã có mặt tại tòa. Hôm đó, chị Xuân cũng có mặt với tư cách người có nghĩa vụ liên quan. Gặp chồng cũ tại tòa, chị Xuân luôn né tránh ánh mắt của chồng cũ, cũng không dám nhìn mặt bị cáo dù chỉ một lần.

Đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Quốc Khánh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khánh khai báo, biết mình mắc nợ vợ cũ phải trả nhưng vì số tiền dành dụm được đã dồn hết vào việc cưới vợ cho con trai nên nhất thời chưa có tiền đủ tiền để trả nợ. Tất cả những lần chị Xuân đến đòi, bị cáo đều xin khất nhưng chị Xuân không chấp nhận, quyết liệt đòi bằng được. Mỗi lần đến đòi, chị Xuân đều nặng nhẹ mắng mỏ khiến Khánh vô cùng xấu hổ. Gần đây lại còn dắt thêm người đến hăm dọa để đòi tiền. Nghĩ dầu sao cũng là vợ chồng ngót 30 năm mà Xuân lại đối xử với mình như thế nên bị cáo vừa tủi thân vừa bực tức. Đã vậy “trước đó, chị Xuân lại còn tự ý đến nhà bị cáo lấy đi 10 bao lúa khi không có người ở nhà nên bị cáo vô cùng bức xúc”, Khánh khai báo trước tòa.

“Trong suốt quá trình bị tạm giam đợi xét xử, nhiều đêm bị cáo đã không chợp mắt được khi nghĩ đến hình ảnh các nạn nhân nằm gục ở nhà mình. Bị cáo cảm thấy vô cùng ân hận, bị cáo có lỗi với gia đình bị hại. Bị cáo mong Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo biết mình sai rồi”, Khánh thành khẩn nói.

Chị Nguyễn Thị Xuân trình bày trước tòa về khoản nợ của chồng

Theo một số người thân của Nguyễn Quốc Khánh tại phiên tòa hôm đó, sau khi ly hôn không lâu thì con trai lấy vợ nên Khánh phải chuẩn bị tiền lo cỗ cưới, tiền sính lễ… Chính vì thế, số tiền dành dụm được đã dồn hết vào việc trọng đại cả đời con trai. Khi chị Xuân đến đòi nợ Khánh đã nhiều lần xin khất nhưng vợ cũ không chấp nhận còn mắng mỏ gay gắt. “Chúng tôi đang có ý định mỗi người sẽ cho anh Khánh vay một ít tiền để trả cho vợ cũ. Nhưng khi dự định đó chưa kịp thực hiện thì án mạng xảy ra”, một người thân của bị cáo cho biết.

Về phần gia đình hai người bị hại không có phản ứng gay gắt, thái độ phẫn nộ với bị cáo. Nhưng trước người chết, người bị thương nên họ đề nghị Tòa xét xử nghiêm minh, đúng người đúng tội.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi giết người của bị cáo là tội ác. Bị cáo phạm tội có tính chất côn đồ cần có bản án tương xứng để thể hiện sự nghiêm minh của Pháp luật . Song trong vụ án này xét thấy bị hại cũng có một phần lỗi nên sau khi cân nhắc toàn diện vụ án, Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Khánh tù chung thân về tội Giết người . Buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 191 triệu đồng.

Số nợ hơn 53 triệu đồng chưa trả nổi, giờ chồng thêm gần 200 triệu đồng nữa bị cáo sẽ phải làm sao đây? Chỉ vì một phút “cả giận mất khôn” mà chon vùi phần đời còn lại sau song sắt nhà tù. Cái giá mà Khánh phải trả là xứng đáng. Nhưng đó còn là bài học để mọi người trải nghiệm không chỉ đến từ phía bị cáo mà kinh nghiệm còn được rút ra từ phía bị hại lẫn người vợ cũ của bị cáo. Chính cách cư xử thiếu tình người của chị đã đẩy bố của các con chị vào vòng lao lý.

Nga Đỗ (t/h)