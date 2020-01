Án mạng mùng 3 Tết: Mâu thuẫn nội bộ, gã đàn ông cầm dao đâm 2 người chú vợ thương vong

Nhắc đến trọng án ngày Tết, Trung tá Lê Việt Bắc – Phó Đội trưởng Độ 3 – Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Tháp ) kể: Chiều ngày 30/1/2019 (đúng mùng 3 Tết Đinh Dậu), đơn vị nhận được tin báo tại ấp An Đinh (xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trong khiến 1 người chết, 1 người trọng thương.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Cao Lãnh nhanh chóng xuống phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, tiếp cận với thi thể nạn nhân đã tử vong và phối hợp đưa người trọng thương đi cấp cứu.

Sau khi xác minh được biết, nạn nhân là anh Lê Văn Phước ((SN 1976, ngụ xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh). Nạn nhân thứ hai là anh Nguyễn Văn Dủ (SN 1982, ngụ ấp An Định, xã An Bình; em trai Phước) đang được cấp cứu trong Bệnh viện . Hung thủ không ai khác chính là Lê Trung Kiên (SN 1994, ngụ ấp 3, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An ).

Lê Trung Kiên

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra tịch thu hung khí gây án và áp giải đối tượng Kiên về trụ sở Công an. Kết luận điều tra xác định,một nạn nhân tử vong do bị vật sắc nhịn đâm thủng tim; còn nạn nhân bị thương ở hông trái, bị đâm thấu bụng có tỷ lệ thương tật 24%.

Theo Trung tá Bắc, vụ án mạng xảy ra do mâu thuẫn gia đình . Cụ thể, trong dịp Tết nguyên đán, Kiên đưa vợ con từ Long An về quê vợ ở ấp An Định (xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) chơi.

Vào chiều ngày mùng 3 Tết, nhà vợ có tổ chức ăn nhậu. Thời điểm này, hai anh Phước và Dủ cũng sang ăn nhậu. Sau khi nhậu say thì nghỉ ngơi tại nhà bố ruột ở bên cạnh.

Cũng đúng lúc này, anh Phước và anh Dủ nghe thấy tiếng cháu gái đang cãi cọ với cháu rể là Kiên nên đã chạy sang xem. Anh Phước và anh Dủ đã dùng tay để “dạy dỗ” Kiên.

Trong lúc tức giận lại có hơi men trong người, Kiên chộp lấy con dao gần đó rồi “đáp trả” khiến anh Phước tử vong còn anh Dủ trọng thương phải nhập viện cấp cứu

Cuối cùng, Kiên phải nhận bản án thích đáng cho hành vi ác độc của mình. Nhưng hậu quả để lại thì không thể nào xóa được. Do vậy, trong những ngày Tết mọi người cần bình tĩnh suy xét mọi việc, kiềm chế cảm xúc và không nên uống rượu chè để tránh xảy ra những vụ án đáng tiếc.

