Án mạng ngày lễ tình nhân 14/2: Vợ giết chồng vì… một con gà

Vụ thảm án gia đình này xảy ra vào đúng ngày lễ tình nhân cách đây 6 năm. Vụ án này từ gây rúng động một vùng quê ở tỉnh Hải Dương

Cụ thể, ngày 15/2/2014, Công an huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) phối hợp với Công an tỉnh điều tra vụ án vợ giết chồng xảy ra hôm hôm 14/1. Nạn nhân là anh Nguyễn Đình Luân (46 tuổi), còn hung thủ là Đỗ Thị Đượm (44 tuổi, vợ anh Luân).

Theo điều tra, anh Nguyễn Đình Luân làm nghề mổ trâu thuê. Những lúc rảnh rỗi anh thường ở nhà dọn dẹp, làm vườn, phụ giúp vợ con. Hôm đó, khi anh Luân đang xẻ thịt trâu thì Đượm ngồi làm thịt vịt.

Đúng lúc đó, một con gà từ đâu chạy tới mổ vào phần thịt trâu anh Luân làm. Bực mình, anh Luân cầm dao chém chết con gà. Thấy vậy, Đượm vô cùng bực mình, một phần vì tiếc con gà, một phần vì bực hành động của vợ.

Lượm ném bụp con vịt đang làm dở xuống đứng lên chử chồng. Thế là hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Trong lúc cơn giận lên đỉnh điểm, Đượm vớ con dao để gần đó chém một nhát mạnh vào đùi chồng.

Bị chém, anh Luân đè vợ ra để giằng con dao. Tuy nhiên, do bị chém đúng động mạnh chủ ở đùi nên máu chảy ra nhiều chỉ vài phút sau anh Luân lịm dần do mất nhiều máu.

Phát hiện sự việc, người dân sang sơ cứu và đưa anh Luân đi bệnh viện huyện Ninh Giang cấp cứu. Song do mất quá nhiều máu nên anh Luân đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện Ninh Giang đã xuống phong tỏa hiện trường, bắt giữ đối tượng Đỗ Thị Đượm để phục vụ điều tra. Đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Tại cơ quan điều tra Đượm khai, đã xây dựng gia đình hàng chục năm. Trong đó, Đượm đi xuất khẩu lao động Đài Loan 9 năm, mới về ở cùng chồng một vài năm. Thời điểm đó, Đượm muốn đi xuất khẩu lao động tiếp nhưng anh Luân không đồng ý.

Anh Luân cho rằng, một mình anh đã vất vả nuôi hai con khôn lớn. Nay vợ trở về thì nên ở nhà cùng chồng chăm con. Chỉ vì chuyện đó mà vợ chồng anh Đượm sinh ra căng thẳng, mâu thuẫn.

