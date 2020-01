Án mạng ngày Tết: Chồng đâm vợ chết tức tưởi vào đúng mùng 1 Tết vì phát hiện… nhắn tin với trai lạ

Tết năm 2018 số vụ giết người tại Việt Nam tăng chóng mặt, nguyên nhân xuất phát từ các mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nổi bật lên là vụ án chồng giết vợ xảy ra vào đúng mùng 1 Tết năm 2019 tại TP Hồ Chí Minh.

Theo tin từ giadinh.net, ngày 18/2 (mùng 3 Tết), Công an huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Trung Cang (SN 1986, ngụ tại huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thu T. (SN 1990, vợ Cang).

Tại cơ quan điều tra , Nguyễn Trung Cang thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cang khai, đối tượng và chị T. vốn là vợ chồng cùng sinh sống tại tổ 11, ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án

Vào chiều ngày 16/2 (tức mùng 1 Tết), Cang tình cờ lấy máy tính bảng của vợ ra xem thì phát hiện vợ nhắn tin qua lại một cách rất tình cảm với một người đàn ông lạ, Cang chưa bao giờ nghe vợ nhắc đến.

Lúc này Cang tức tối chạy ra hỏi chị T. xem người đàn ông đó là ai, có mối quan hệ như thế nào? Nhưng chị T. không nói thế là hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Cang dùng chạy vào nhà lấy dao ra đâm nhiều nhát vào người vợ mình cho tới khi chị T. gục tại chỗ.

Người dân ở khu vực phát hiện sự việc liền trình báo cơ quan Công an và đưa chị T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nghiêm trọng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Cang nói rằng, vô cùng ân hận về hành động của mình khi đó. Tuy nhiên, trong lúc hỏi chị vợ không chịu nói nên đã nổi máu ghen tuông dẫn đến hành vi phạm tội ác độc như vậy.

Giết vợ vì nhắn tin với trai lạ

