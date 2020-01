Án mạng ngày Tết: Nam thanh niên bị đâm chết tức tưởi vì mâu thuẫn trong lúc chơi bài đầu năm

Tết là thời gian để nghỉ ngơi, thăm non anh em họ hàng, thế nhưng, một số đối tượng lại biến ngày Tết trở thành thời gian để nhậu nhẹt, bài bạc. Và cũng chính từ đó mà hàng trăm mâu thuẫn đã nảy sinh. Đơn cử như vụ việc xảy ra vào ngày Tết năm 2019 tại Bình Dương

Cụ thể, tờ Thanh Niên đưa tin, có một vụ án mạng xảy ra vào chiều ngày 10/2/2019 tại một phòng trọ nằm trên đường D1, phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương ). Vụ ẩu đả khiến 1 người thiệt mạng. Nạn nhân được xác định tên là Cường (38 tuổi, quê ở An Giang).

Hiện trường vụ án mạng

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 14h30 ngày 10/2/2019, một số người trong xóm trọ thấy ông Cường chạy ra từ phòng trọ kêu cứu rồi nằm gục trên vũng máu. Lúc này, người trong xóm thấy anh Đỗ Tuấn Anh (18 tuổi, quê Hậu Giang) cầm con dao chạy từ phòng ông Cường về phòng mình ở dãy trọ đối diện. Sau đó, Tuấn Anh vứt con dao trước cửa phòng trọ rồi phóng xe rời khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, người dân trong xóm trọ gọi xe đưa ông Cường đi cấp cứu. Đồng thời cũng trình báo sự việc đến cơ quan Công an . Về phần ông Cường, dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hung khí gây án

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng lập tức có mặt phong tỏa hiện trường, tịch thu hung khí, lấy lời khai nhân chứng và tổ chức lực lượng truy bắt tội phạm. Theo lời khai của một số nhân chứng trong xóm trọ thì, giữa nạn nhân và đối tượng Tuấn Anh đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc đánh bài ăn tiền. Ban đầu chỉ là xô xát bình thường nhưng sau đó không ai chịu ai nên dẫn đến ẩu đả. Tuấn Anh tức tối rút dao đâm ông Cường.

Dù là ngày Tết nhưng lực lượng chức năng vẫn tổ chức các nhóm trinh sát đi truy lùng đối tượng Đỗ Tuấn Anh. Đến chiều cùng ngày, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ đối tượng này. Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Mâu thuẫn lúc đánh bài, một người bị đâm tử vong



Nga Đỗ (t/h)