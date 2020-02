Án mạng sau cuộc khẩu chiến: Nghịch tử phân xác mẹ lĩnh án chung thân

Theo cáo trạng, gã đàn ông họ Lương (34 tuổi, người Đài Loan ) sinh ra trong gia đình 5 anh chị em, từ nhỏ đã được chiều chuộng. Khi bố và chị cả mất, các anh chị khác lập gia đình thì Lương ở cùng mẹ già 67 tuổi ở một chung cư thuộc TP Chung Lịch, huyện Đào Viên.

Vì được chiều chuộng nên Lương lười học, lười làm chỉ thích ăn chơi, lêu lổng. Lương giao du với bạn bè xấu rồi nghiện rượu và ma túy. Trước khi bị bắt, Lương từng có tiền án tội lừa đảo và đeo dọa khủng bố tinh thần người khác.

Người dân kinh hãi khi phát hiện nhiều phần cơ thể bị rơi xuống sân chung cư

Vụ án kinh hoàng do Lương gây ra xảy ra vào chiều tối ngày 18/10/2018. Khi đó hắn và mẹ đẻ xảy ra mâu thuẫn về việc Lương không chịu làm, suốt ngày say xỉn và nghiện ngập. Trong lúc khẩu chiến, Lương cay cú mở cửa sổ và ném hết đồ đạc trong nhà xuống sân chung cư khiến người dân vô cùng hoảng sợ.



Sau đó người ta không nghe thấy động tĩnh gì từ căn hộ đó nữa. Nhưng một lúc sau, một người dân trong tòa nhà phát hiện máu ở dưới sân cùng nhiều bộ phận cơ thể. Ngay lập tức sự việc được trình báo đến cảnh sát địa phương.



Cảnh sát vào cuộc Cảnh sát vào cuộc điều tra , xác định những bộ phận này là cơ thể của mẹ Lương. Và Lương chính là gã nghịch tử sát nhân. Gây án xong, Lương khóa chặt cửa phòng, cầm dao cố thủ trong đó và liên tục buông lời thách thức: “Ai vào tôi sẽ chém chết người đó”.

Khi cửa nhà bị phá, Lương cầm dao tấn công cảnh sát. Tuy nhiên, hắn đã bị khống chế ngay sau đó. Cảnh sát tiến hành tịch thu hung khí, bắt giữ khẩn cấp nghi phạm. Cảnh sát xác định, căn hộ là hiện trường đầu tiên.

Lương bị kết án chung thân cho tội ác của mình

Tại căn hộ này, cảnh sát phát hiện thi thể người phụ nữ 67 tuổi không nguyên vẹn nằm trên sàn, máu bắn khắp nơi. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn và phá hủy ít nhiều. Cảnh sát tìm thấy một con dao trong nhà bếp đầy máu.

Lượng bị áp giải về đồn cảnh sát để lấy lời khai. Đồng thời họ lấy mẫu máu và nước tiểu của Lương đi xét nghiệm thì phát hiện dương tính với ma túy nhưng không phát hiện cồn trong máu.

Ngoài ra, các giám định tâm thần còn cho thấy Lương bị rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy trong thời gian dài. Người nhà cho biết, trước khi gây án Lương dễ nổi nóng, không thể kiềm chế được cảm xúc.

Ngày 12/9/2019, trong phiên xử đầu tiên, VKS đề nghị mức án tử hình đối với Lương. Song chị ruột của hắn đứng ra xin giảm án vì Lương có tiền sử sử dụng ma túy . Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên mức án chung thân đối với nghịch tử giết mẹ, phân xác ném xuống sân chung cư.

Nga Đỗ (t/h)