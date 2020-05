Ẩn nấp trong phòng bé gái 13 tuổi suốt 1 tháng để `tiện` quan hệ tình dục

Vụ việc xảy ra tại bang Oregon (Hoa Kỳ) trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 3 năm nay. Qua cáo trạng xác định, Zacharias Cavasos (21 tuổi) quen 1 bé gái qua mạng xã hội từ tháng 12/2019. Sau đó, người này đã đi từ nơi ở của mình là bang Washington tới bang Oregon, tìm mọi cách để gặp nạn nhân.



Đến ngày 10/2, Cavasos bí mật lẻn vào phòng cô bé, sau đó bắt đầu khoảng thời gian trốn trong phòng bằng cách ẩn nấp dưới giường hoặc trong tủ quần áo để không bị người ngoài phát hiện.



Đến ngày 25/2, Cavasos bị ông ngoại cô bé phát hiện và đuổi ra ngoài. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, thanh niên quyết không bỏ cuộc mà tiếp tục lẻn vào phòng ngủ bé gái cho tới khi bị bắt vào ngày 11/3.

Vnexpress dẫn lại thông tin từ Oregon Live cho biết, ngày 6/5, đối tượng Cavasos bị khởi tố trước tòa sơ thẩm liên bang tại thành phố Portland, bang Oregon với tội Xâm hại tình dục trẻ vị thành niên.



Đối tượng này vốn phải bị tạm giam chờ xét xử từ 11/3. Tuy nhiên Cavasos được tại ngoại do luật sư bào chữa lập luận thân chủ của mình có thể bị thiểu năng trí tuệ và không có tâm lý được như người trưởng thành.



Bên cạnh đó, Cavasos không có hành vi bạo lực, cũng không có tiền án tiền sự. Bởi vậy, thẩm phán đồng ý cho Cavasos tại ngoại nhưng yêu cầu đối tượng phải đeo vòng định vị GPS, không được tiếp xúc với bé gái. Ngoài ra, đối tượng cũng bị giám sát việc dùng điện thoại và máy tính.

Tại Việt Nam, mới ngày 8/5 TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Hoài Phong (SN 2002, ngụ tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Theo cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát, Phan Văn Hoài Phong quen với bé gái tên A. (SN 2006, ngụ tại TP Cần Thơ) thông qua mạng xã hội. Sau đó hai bên nảy sinh tình cảm với nhau.



Không chỉ dừng lại ở việc hẹn hò đi chơi, Phong liều lĩnh tiến xa hơn. Cuối tháng 7/2018 đến 27/9/2019, Phong đã 17 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với em A.. Phong thường gọi bé gái ra công viên chơi, sau đó rủ ra bãi đất trống hoặc nhà trọ để quan hệ tình dục.

Đến tháng 10/2019, bố đẻ của nạn nhân phát hiện con gái có nhiều cử chỉ thân mật với Phong nên nảy sinh nghi ngờ và báo Công an. Cơ quan điều tra triệu tập Phong lên làm việc. Tại đây, Phong thừa nhận hành vi của mình.



