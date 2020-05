Ăn nhầm nấm độc, 3 em nhỏ tử vong thương tâm

Chiều 28/4, theo Kiến thức, Chủ tịch UBND xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Giàng A Tủa thông tin về vụ ngộ độc nấm xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân gồm 3 cháu nhỏ là cháu Giàng Thị Sư (SN 2014, trú tại bản Na Cô Sa 3, xã Na Cô Sa), Hạng Thị Tang (SN 2008) và Hạng Thị Phua (SN 2006) cùng trú tại bản Huổi Thủng 1, xã Na Cô Sa. Cả ba cháu đều tử vong thương tâm do ăn phải nấm độ c.

Theo thông tin của gia đình, chiều 25/4, 3 cháu cùng nhau đi hái nấm cạnh nhà để nấu ăn. Tuy nhiên, đến sáng ngày 26/4, cả 3 cháu đều kêu đau bụng, buồn nôn và cả ngày trời không ăn uống được gì, khi người lớn hỏi các cháu không nói mình ăn nấm. Đến ngày 27/4, 3 cháu có biểu hiện đau nặng, nhiều triệu chứng khác thường nên gia đình đã gặng hỏi. Lúc này các cháu mới nói các cháu hái nấm cạnh nhà về nấu ăn, gia đình vội đưa cả 3 cháu ra trạm y tế xã để khám.

Không may, do trúng độc quá nặng, đến cổng trụ sở UBND xã Na Cô Sa thì cháu Tang tử vong, gia đình liền khẩn trương đưa 2 cháu còn lại tới Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ cấp cứu. Do tình hình chuyển biến nặng, các cháu được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để điều trị. Không may, do chất độc đã ngấm sâu vào cơ thể nên Sức Khỏe các cháu ngày càng yếu. Đến ngày 2/5 vừa qua, cả hai cháu đều đã tử vong.

Được biết, gia đình 3 cháu bị ngộ độc nấm đều có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ thường xuyên đi làm nương xa, thường tự ở nhà chăm sóc lẫn nhau. Chính quyền địa phương đang tiến hành hỗ trợ các gia đình lo mai táng các cháu. Bên cạnh đó, một số tổ chức, đoàn thể huyện Nậm Pồ đã hỗ trợ, động viên các gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn. Chính quyền xã cũng vận động, tuyên truyền sự nguy hiểm của các loại nấm rừng để gia đình có biện pháp ngăn chặn các cháu nhỏ tự ý hái nhặt các loại nấm này.

Tính từ đầu tháng 4, trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã xảy ra 2 vụ ngộ độc nấm rừng khiến 5 người tử vong thương tâm. Trước đó, hai cháu Lý A Bia (SN 2005) và Lý A Cự (SN 2008), cùng trú bản Nậm Pan, xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ đã tử vong do ăn nhầm nấm độc.

Chi Nguyễn (t/h)