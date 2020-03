Nghiên cứu mới: Ăn loại rau này hàng ngày giúp trí não 'trẻ' hơn 11 tuổi

"Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp bằng chứng rằng, ăn rau lá xanh và các thực phẩm khác giàu vitamin K, lutein và beta-carotene có thể giúp não bộ khỏe mạnh và tăng cường hiệu quả", Tiến sĩ Martha cho biết.

Tất cả những người tham gia được kiểm tra mức độ trí nhớ hàng năm, đánh giá nhận thức trung bình 5 năm/lần. Ngoài ra, những người tham gia đã trả lời bảng câu hỏi tần suất thực phẩm để tìm hiểu mức độ thường xuyên về tiêu thụ thực phẩm trong năm. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã ước tính lượng ăn hàng ngày của những thực phẩm này dựa trên các phản ứng. Trong số đó có một số loại rau lá xanh, cụ thể là rau bina, cải xoăn, rau xanh và xà lách.



Khi so sánh với điểm số nhận thức trung bình toàn cầu, tỷ lệ suy giảm nhận thức ở những người tham gia ăn rau lá xanh tương đương với những người trẻ hơn 11 tuổi. Ngoài ra, không có bằng chứng nào cho thấy kết quả bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như tình trạng tim mạch, triệu chứng trầm cảm, cân nặng.



Tăng cường ăn rau lá xanh bằng cách nào?

Đối với những người này, chỉ cần ăn rau chín là được. Ngoài ra, nấu rau với các chất béo lành mạnh như dầu ô liu nguyên chất hoặc bơ thực vật khiến món ăn ngon hơn, giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng tan trong chất béo như vitamin K.



Ngoài ra, bạn có thể chế biến rau lá xanh thành các món súp, salad hoặc sinh tố (kết hợp với các loại trái cây).

Theo tiến sĩ Martha, tăng cường tiêu thụ rau lá xanh là cách đơn giản, an toàn, ít tốn kém, không xâm lấn giúp bảo vệ não khỏi bệnh Alzheimer và chứng mất trí.

